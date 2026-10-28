Zločin

OGLASILO SE MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA IZRAELA: Evo šta su saopštili o terorističkom napadu u Beogradu

D.D.

28. 10. 2026. u 10:48

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MINISTARSTVO spoljnih poslova Izraela oglasilo se povodom, kako se navodi, "pokušaja terorističkog napada u blizini Ambasade Izraela u Beogradu".

ОГЛАСИЛО СЕ МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА ИЗРАЕЛА: Ево шта су саопштили о терористичком нападу у Београду

Foto: MUP

- Potvrđujemo navode o pokušaju terorističkog napada u blizini Ambasade Izraela u Beogradu. Napadača je neutralisala lokalna policija. Niko od osoblja ambasade nije povređen, a sama misija je u trenutku incidenta, koji se dogodio kasno noću, bila zatvorena - navedeno je na profilu na Iks mreži izraelskog MSP.

Kako se dodaje, "nadležni organi trenutno sprovode istragu o ovom događaju".

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je noćas, 15 minuta posle ponoći, u Beogradu "izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao ambasadu Izraela, nakon čega je naloženo podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama".

Podsetimo, ovo je drugi pokušaj terorističkog napada na ambasadu Izraela u samo dve godine. Prvi se dogodio 29. juna 2024. godine kada je Miloš Žujović, čije je versko ime Salahudin, samostrelom pogodio pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića. (34) u vrat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, a kod sebe je imao i nož.

Ranjeni pripadnik Žandarmerije na dužnosti je u samoodbrani upotrebio oružje i savladao napadača koji je od posledica ranjavanja preminuo.

(Blic)

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