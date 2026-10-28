OGLASILO SE MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA IZRAELA: Evo šta su saopštili o terorističkom napadu u Beogradu

MINISTARSTVO spoljnih poslova Izraela oglasilo se povodom, kako se navodi, "pokušaja terorističkog napada u blizini Ambasade Izraela u Beogradu".

Foto: MUP

- Potvrđujemo navode o pokušaju terorističkog napada u blizini Ambasade Izraela u Beogradu. Napadača je neutralisala lokalna policija. Niko od osoblja ambasade nije povređen, a sama misija je u trenutku incidenta, koji se dogodio kasno noću, bila zatvorena - navedeno je na profilu na Iks mreži izraelskog MSP.

Kako se dodaje, "nadležni organi trenutno sprovode istragu o ovom događaju".

Attempted Terrorist Attack Near the Israeli Embassy in Belgrade We confirm reports of an attempted terrorist attack near the Israeli Embassy in Belgrade. The attacker was neutralized by local police. No embassy personnel were injured, and the mission was closed at the time of the incident, which occurred late at night. The incident is currently under investigation by the relevant authorities. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 28, 2026

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je noćas, 15 minuta posle ponoći, u Beogradu "izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao ambasadu Izraela, nakon čega je naloženo podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama".

Podsetimo, ovo je drugi pokušaj terorističkog napada na ambasadu Izraela u samo dve godine. Prvi se dogodio 29. juna 2024. godine kada je Miloš Žujović, čije je versko ime Salahudin, samostrelom pogodio pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića. (34) u vrat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, a kod sebe je imao i nož.

Ranjeni pripadnik Žandarmerije na dužnosti je u samoodbrani upotrebio oružje i savladao napadača koji je od posledica ranjavanja preminuo.

(Blic)