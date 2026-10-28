OGLASILO SE MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA IZRAELA: Evo šta su saopštili o terorističkom napadu u Beogradu
MINISTARSTVO spoljnih poslova Izraela oglasilo se povodom, kako se navodi, "pokušaja terorističkog napada u blizini Ambasade Izraela u Beogradu".
- Potvrđujemo navode o pokušaju terorističkog napada u blizini Ambasade Izraela u Beogradu. Napadača je neutralisala lokalna policija. Niko od osoblja ambasade nije povređen, a sama misija je u trenutku incidenta, koji se dogodio kasno noću, bila zatvorena - navedeno je na profilu na Iks mreži izraelskog MSP.
Kako se dodaje, "nadležni organi trenutno sprovode istragu o ovom događaju".
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je noćas, 15 minuta posle ponoći, u Beogradu "izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao ambasadu Izraela, nakon čega je naloženo podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama".
Podsetimo, ovo je drugi pokušaj terorističkog napada na ambasadu Izraela u samo dve godine. Prvi se dogodio 29. juna 2024. godine kada je Miloš Žujović, čije je versko ime Salahudin, samostrelom pogodio pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića. (34) u vrat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, a kod sebe je imao i nož.
Ranjeni pripadnik Žandarmerije na dužnosti je u samoodbrani upotrebio oružje i savladao napadača koji je od posledica ranjavanja preminuo.
(Blic)
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