RIK ZAKAZAO SEDNICU ZA VEČERAS: Evo u koliko sati počinje i na kojoj adresi će biti održana

REPUBLIČKA izborna komisija (RIK)održaće večeras, 28. oktobra, sednicu u Narodnoj skupštini.

Foto: Tanjug/OLIVER BUNIĆ (STF)

Zasedanje je zakazano za 19 časova, a biće održano u maloj sali zgrade Narodne skupštine, u Ulici kralja Milana 14 u Beogradu, piše u saopštenju za medije.

Jedno od očekivanja je da Komisija na večerašnjoj sednici sumira celokupan izborni proces i usvoji konačne rezultate glasanja održanog u nedelju, 25. oktobra.