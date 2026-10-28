Politika

RIK ZAKAZAO SEDNICU ZA VEČERAS: Evo u koliko sati počinje i na kojoj adresi će biti održana

D.D.

28. 10. 2026. u 14:52

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REPUBLIČKA izborna komisija (RIK)održaće večeras, 28. oktobra, sednicu u Narodnoj skupštini.

РИК ЗАКАЗАО СЕДНИЦУ ЗА ВЕЧЕРАС: Ево у колико сати почиње и на којој адреси ће бити одржана

Foto: Tanjug/OLIVER BUNIĆ (STF)

Zasedanje je zakazano za 19 časova, a biće održano u maloj sali zgrade Narodne skupštine, u Ulici kralja Milana 14 u Beogradu, piše u saopštenju za medije.

Jedno od očekivanja je da Komisija na večerašnjoj sednici sumira celokupan izborni proces i usvoji konačne rezultate glasanja održanog u nedelju, 25. oktobra.

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