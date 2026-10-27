TOK fomirao predmete protiv ambasadora Šutanovca i Nakića zbog kršenja izbornog prava

TUŽILAŠTVO za organizovani kriminal (TOK) formiralo je predmete povodom krivičnih prijava zbog kršenja izbornog prava podnetih protiv ambasadora Republike Srbije u Slovačkoj Aleksandra Nakića i ambasadora u SAD Dragana Šutanovca. Tužilaštvo navodi da im je podneto još 13 krivičnih prijava, među kojima je i prijava protiv ministra Marka Đurića.

TANJUG/ AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U SAD

U TOK-u su, kako se navodi u saopštenju, formirani predmeti najpre povodom dve krivične prijave podnete protiv ambasadora Republike Srbije u Slovačkoj Republici Aleksandra Nakića i ambasadora Republike Srbije u SAD Dragana Šutanovca.

Predmeti su formirani zbog sumnje da su Šutanovac i Nakić izvršili krivična dela zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim delom povreda prava glasanja pa je u cilju daljeg postupanja i vođenja predistražnog postupka ovo tužilaštvo 20. oktobra 2026.godine uputilo zahtev za pružanje potrebnih obaveštenja Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije i Republičkoj izbornoj komisiji.

Nakon toga TOK-u je, navodi se dalje, dostavljeno još 13 krivičnih prijava među kojima se nalaze i krivične prijave protiv već spomenutih ambasadora Republike Srbije u Slovačkoj Republici Aleksandra Nakića i ambasadora Republike Srbije u SAD Dragana Šutanovca, kao i protiv: ambasadora Republike Srbije u Republici Francuskoj Ane Hrustanović, ambasadora Republike Srbije u Rumuniji prof. dr Dragana Simeunovića, ambasadora Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji Ivana Trifunovića, ambasadora Republike Srbije u Republici Bugarskoj Milana Ravića, ambasadora Republike Srbije u Crnoj Gori Nebojše Rodića, ambasadora Republike Srbije u Komonvelt Australiji Radeta Stefanovića, ambasadora Republike Srbije u Kanadi Stefana Tomaševića, ambasadora Republike Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Vladimira Marića.

Prijave su podnete zbog sumnje da su pomenute osobe izvršile krivična dela zloupotreba službenog položaja, povreda prava glasanja sprečavanje održavanja glasanja.

Takođe, su podnete krivične prijave protiv ministra spoljnih poslova u Vladi Republike Srbije Marka Đurića, načenika Odeljenja za bezbednost u Generalnom sekretarijatu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije Veska Radovića kao i vršioca dužnosti Generalnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije Dušana Kozareva.

Protiv Marka Đurića i Veska Radovića zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja i krivičnog dela povreda prava glasanja u odnosu na Dušana Kozareva zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja.

Odmah po prijemu navedenih krivičnih prijava u rad postupajući javni tužilac za organziovani kriminal je, kako se navodi, preduzeo hitno prikupljanje informacija i zatražio vršenje provera od strane MUP – SBPOK, podnošenjem zahteva za prikupljanje potrebnih obaveštenja.