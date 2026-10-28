UŽIVO RADNIČKI (N) - PARTIZAN! Milić duplira vođstvo crno-belih na "Čairu"

Crno-beli u odloženom meču iz 4. kola Superlige gostuju u Nišu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

RADNIČKI (N) - PARTIZAN 0:2 (prvo poluvreme u toku)

Grad: Niš

Stadion: "Čair"

Kapacitet: 18.151

Strelci: Že u 31, Milić u 38. minutu

Sudija: Novak Simović (Lovćenac)

RADNIČKI (N): Stanivuković – Veličković, Mijailović, Zečević, Vidović – Kanute, Krajišnik – Ivanović, Nikolić, Abas – Jovanović.

Trener: Nikola Drinčić

PARTIZAN: Milošević – Samson, Simić, Milić, Jurčević – Baba, Aleksić – Sek, Miladinović, Čumić – Že.

Trener: Aleksandar Stanojević

Fudbaleri Partizana pokušaće danas u Nišu da prekinu seriju loših rezultata u domaćem prvenstvu i pomaknu se sa desetog mesta na tabeli. Vezao je "parni valjak" dva poraza, od Železničara u Pančevu (1:0) i Čukaričkog kod kuće (2:0), nakon čega je sa klupe otišao legendarni kapiten Saša Ilić (48), a nasledio ga je Aleksandar Stanojević (53), kom je ovo četvrti mandat u Humskoj.

TOK MEČA

38. minut - Vodi Partizan sa 2:0, strelac je Milić. U prethodnoj akciji je Jurčević sjajno lobovao Stanivukovića, ali je Zečević izbacio loptu sa gol linije, a posle odbitka je šutirao Aleksić i iznudio korner. On je i centrirao sa desne strane, a najviši u skoku bio je crnogorski reprezentativac.

37. minut - Opet Že preti. Prepustili su mu loptu Aleksić, pa Čumić, opalio je Brazilac iz prve sa 13-14 metara, ali Stanivuković je odbranio

31. minut - Evo gola na "Čairu", Partizan vodi, strelac je Že. Odlično je loptu po levoj strani povukao kapiten Simić, uposlio Čumića, koji je dobro šutirao. Stanivuković je odbio tu loptu pravo na nogu Brazilca, koji je uspeo da zatrese mrežu.

28. minut - Opasne su sada Nišlije. Kanute je uposlio Ivanovića, koji je utrčao u kazneni prostor po desnoj strani, ali mu je lopta pobegla u prijemu, pa je Milošević pokupio.

23. minut - Opet je Že sebičan. Umesto da vrati povratnu, šutirao je iz mrtvog ugla i promašio.

20. minut - Odmah je uzvratio Radnički, prošao je Jovanović po levoj strani i odmah uputio udarac, ali je golman. Milošević odlično interevenisao. Nakon kornera je opasnost otklonio Simić.

19. minut - Najlepša akcija crno-belih, Čumić je sa leve strane prebacio na desnu, pronašao Seka, koji se namestio na jaču, levu nogu, odmah šutirao sa 15-ak metara, ali je lopta otišla tik iznad prečke.

18. minut - Dobar pas Aleksića preko cele odbrane, Sek je utrčao u sredinu, ali nije uspeo da primiri loptu.

14. minut - Novi korner za Partizan, ponovo bezopasno.

11. minut - Samson je sada centrirao sa desnog boka, ali Čumić je glavom šutirao pravo u Stanivukovića.

9. minut - Pao je Že u kaznenom prostoru, čini se da je dobio udarac od Zečevića, ali glavni sudija Novak Simović se nije oglasio.

7. minut - Že je iznudio novi korner, opet je Aleksić centrirao, a Brazilac je glavom loše šutirao. U nastavku akcije je Kanute izgubio loptu ispred svog kaznenog prostora, Že je mogao da bira gde da pošalje loptu, imao je i Čumića slobodnog, ali je promašio ceo okvir gola.

5. minut - Opasno je sada bilo na drugoj strani, zakasnio je Milošević na tu loptu, ali je pomoćnik pokazao da je Nikolić u ofsajdu, što je potvrdio i VAR.

4. minut - Prvi korner imali su crno-beli, Aleksić je centrirao, ali nije bilo opasnosti po golmana Stanivukovića.

3. minut - Prvi ozbiljan napad gostiju, Aleksić je povukao kontru, izbacio Seka po desnoj strani, ali je odbrana domaćih dobro reagovala.

1. minut - Utakmica u Nišu je počela, prvi napad ima Partizan.

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PRE MEČA

16.58 Kad je reč o kladionicama, apsolutni favorit je Partizan, na čiji je trijumf kvota 1,75, dok je na remi 4,20, a na pobedu domaćina čak 4,30.

16.52 Što se tiče tradicije, "parni valjak" na poslednjih pet međusobnih duela ima tek dve pobede u gostima protiv Radničkog, uz jedan poraz i dva remija. Poslednji susret ove dve ekipe u Nišu odigran je 24. avgusta 2025. i tada je bilo 2:2.

16.46 Povratnik na klupu crno-belih ne krije da je jedini cilj na "Čairu" pobeda:

- Zadovoljan sam prvim utiskom, uvek kada dođe novi trener, onda se i energija malo promeni. Generalno, ekipa je spremna, dobro je fizički pripremljena, ima ogroman potencijal. Očekivanja u Nišu su najveća moguća, kao što sam rekao i na konferenciji, da je primarni zadatak da ekipa krene da pobeđuje. Odradili samo dva treninga zajedno, pa ćemo da vidimo kako će momci izgledati - naglasio je Stanojević.

FOTO: FK Partizan

16.38 Svestan je kormilar Radničkog da je pred njegovim timom danas jako težak zadatak:

- Mi smo prethodnih par dana iskoristili da radimo na taktičkim detaljima, pošto je mikrociklus jako nezgodan i nije bilo prostora za jači trening. Partizanu ne sudimo po poziciji na tabeli, već po mečevima protiv Hetafea i Crvene zvezde, koji su pokazali koliko oni mogu. To je ekipa koja pojedinačno ima sjajan individualni kvalitet. Kroz Miladinovića, Čumića i ostale, osvajaju prostor i prave ozbiljnu razliku na terenu. Dobili su i novog trenera, pa ćemo videti kad počne utakmica šta su pripremili, iako smo više fokusirani na to kako da pružimo što bolju igru - rekao je Drinčić.

FOTO: A.Ilic

16.27 Na klupi Beograđana danas sedi Milan Vukotić, koji se oporavio od povrede skočnog zgloba. Tu su još golman Krunić, kao i igrači Milovanović, Mitrović, Lima, Đurđević, Zeković, Kostić, Trifunović, Zubairu, Kojzek.

16.18 Zanimljivo, u sastavu Nišlija ima i momaka koji su svojevremeno nosili i crno-beli dres. To su vezista Frenk Kanute i napadač Dušan Jovanović. Zbog povreda izostaju Jokić, Vitas, Kovačević i Arijibi, a Milosavljević ima kartone.

Novosti/Aleksandar Ilić

16.09 Kada je reč o Radničkom, nalazi se u jako teškoj situaciji. Pretposlednji je na tabeli, sa samo osam osvojenih bodova. Nedavno se na klupu vratio vratio Nikola Drinčić, bivši prvotimac Partizana, ali ni on zasad nije pomogao da ekipa izađe iz krize.

16.02 Odlučio je šef struke "parnog valjka" da u startnih 11 vrati Stefana Milića, dok se na klupu preselio brazilski štoper Sidni Lima. Tu je i Demba Sek, koji je vraćen u tim nakon suspenzije zbog nediscipline.

Ovo je tim za Radnički: Milošević – Samson, Simić, Milić, Jurčević – Baba, Aleksić – Sek, Miladinović, Čumić – Že.

15.56 Novi-stari trener crno-belih Aleksandar Stanojević došao je da po četvrti put u karijeri vodi matični klub, a danas na svom povratničkom debiju slavi 53. rođendan.

15.45 Dobar dan i dobrodošli na lajv-prenos utakmice Radnički Niš - Partizan.

I KRENI SADA, MI SMO TI SNAGA! ⚫️⚪️ ⚽️ FK Radnički Niš - FK Partizan 🕠 17:00 🏟️ Stadion “Čair” https://t.co/7RLYgjFrfg — FK Partizan (@FKPartizanBG) October 28, 2026