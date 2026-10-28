Navaro upozorava pred Bajern: "Čeka nas potpuno drugačija utakmica..."
Utiske pred utakmicu 9. kola Evrolige izneo je i košarkaš David Kremer.
Crvenu zvezdu u četvrtak očekuje duel sa Bajernom u devetom kolu Evrolige, a trener Ibon Navaro i David Kremer oglasili su se pred utakmicu u Beogradskoj areni (20.00)
Crveno-beli u ovaj susret ulaze posle ubedljivog trijumfa nad Makabijem iz Tel Aviva (100:78), ali ih čeka protivnik koji je tokom leta značajno promenio igrački kadar i doveo novog trenera, Antona Gavela.
- Mislim da je Bajern ekipa koja odlično kontroliše minutažu svojih igrača. Dobro igraju u duplim kolima, a posebno su opasni na gostovanjima. Njihova odbrana razlikuje se od onoga na šta smo navikli kod drugih timova i biće izazov pronaći pravi odgovor. Imaju odlične igrače poput Obsta, Džesapa i Vajlija, tako da će priprema biti zahtevna. Ovo će biti potpuno drugačija utakmica od one koju smo odigrali protiv Makabija.
Slično je govorio i David Kremer, koji poznaje trenera i veći deo igračkog kadra Bajerna.
- Bajern je tim koji zaslužuje veliko poštovanje. Doveli su nekoliko dobrih igrača i imaju novog trenera. Potrebno je da se okupimo, pogledamo snimke njihovih utakmica i utvrdimo gde su najjači, a gde možemo da ih napadnemo. Imaju izuzetne šutere, pre svega Andija Obsta, a tu je i Dvejn Vašington. Osim toga, imaju i dobru unutrašnju igru. Njihov trener je poznat po visokim zahtevima na evroligaškom nivou, pa očekujem da će biti dosta pritiska u odbrani. To su neke od glavnih stvari na koje moramo da obratimo pažnju - objasnio je Kremer.
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