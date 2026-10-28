ŠOŠKIĆ: Veoma je važno da izbegnemo bilo kakvu vrstu provokacija i nasilnog ponašanja

VEOMA je važno da izbegnemo bilo kakvu vrstu provokacija, nasilnog ponašanja. Nasilni vidovi postupanja, nezakoniti, vaninstitucionalni - to ne treba da se dešava u našoj zemlji. Treba sada da dostojanstveno dopustimo našoj državi da se oporavi. Imamo prostor da stvari već krenu nabolje samim tim što nema više političkog pritiska koji sputava institucije, poručio je Dejan Šoškić, kandidat za poslanika Studentske liste.

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- I, veoma je važno da izbegnemo bilo kakvu vrstu provokacije, nasilnog ponašanja. Nasilni vidovi postupanja, nezakoniti, vaninstitucionalni - to ne treba da se dešava u našoj zemlji. Treba sada da dostojanstveno dopustimo našoj državi da se oporavi, imamo prostor da stvari već krenu nabolje samim tim što nema više političkog pritiska koji sputava institucije - istakao je Šoškić.

Šoškić je poručio da se ne zaborave da dobro uređene države, sa dobrim pravnim okvirom, a mi ga, kaže, kao zemlja imamo - mogu da funckionišu i bez vlade.

- Ne treba da se čeka formiranje vlade da bi vlada rekla nekome šta treba da radi. Svako zna šta treba da radi u skladu sa Ustavom, zakonom, pravilnicima, statutom svoje institucije… Ne treba vlada da kaže profesoru kada da drži nastavu, niti lekaru da treba da leči građane - naveo je on.

Tako je, kaže, i u državnim organima i drugim institucijama.

- Treba što je moguće više da se već sada počnemo da se ponašamo na bolji način, kvalitetnije, u skladu sa Ustavom, na miran način, dostojanstven, da izbegavamo rizične situacije gde može da dođe do narušavanja imovine ili fizičkog integriteta naših građana - to nam ne treba - istakao je Dejan Šoškić.