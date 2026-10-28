Politika

"SRBIJAVODE": Grupa građana upala u naše prostorije, maltretali direktora i zaposlene

Новости онлине

28. 10. 2026. u 15:43

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GRUPA građana upala je danas u prostorije Društva „Srbijavode“ d.o.o. Beograd i fizički i psihički maltretirala direktora Gorana Puzovića i zaposlene, saopštilo je to preduzeće.

СРБИЈАВОДЕ: Група грађана упала у наше просторије, малтретали директора и запослене

Foto: R.Z./ATAImages

U saopštenju je navedeno da su grupu, prema saznanjima „Srbijavoda“, predvodili Dušan Tomić i Dušan Čavić, povezani sa neformalnom grupom građana „Savski nasip“.

Ističe se da su zaposleni svoj posao obavljali mirno i profesionalno, u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima.

"Ponižavanje i maltretiranje zaposlenih dostigli su takvu meru da je policija, po dolasku na lice mesta, morala da pozove Hitnu pomoć, jer je trima koleginicama bila potrebna hitna medicinska pomoć", dodaje se u saopštenju.

Ističe se da su tokom upada pojedinci provocirali zaposlene, iznosili uvrede i pretnje i iznosili predmete koji su svojina Republike Srbije i ukazuje da je takvo ponašanje nedopustivo i da niko nema pravo da samovoljno preuzima ulogu donosioca odluka, sudije i izvršioca.

Direktor „Srbijavoda“ Goran Puzović izjavio je da pojedinci sebi daju za pravo da, u ime svih građana, koriste poluge vlasti i samovoljno donose odluke. 

"Građane predstavljaju institucije, a o pitanjima od javnog interesa odlučuje se u skladu sa zakonom i nadležnostima", istakao je Puzović.

Dodao je da "Srbijavode" poštuju pravo građana da iznesu svoje stavove, ali da nasilje, pretnje i maltretiranje zaposlenih nisu prihvatljiv način da se oni izraze.

"'Srbijavode' su uvek služile državi i građanima. Životi i imovina građana moraju biti na prvom mestu", naglasio je Puzović.

U saopštenju je navedeno da je grupa povezana sa neformalnom grupom građana „Savski nasip“ tokom prethodnih osam godina insistirala na izvođenju radova koji se sada obavljaju na Savskom nasipu i da o tome svedoče brojne urgencije i dokumentacija o zajedničkim obilascima lokacija. 

Naglašava se da se radovi izvode na osnovu građevinske dozvole i svih drugih potrebnih dozvola.

"U prethodnom periodu pojedinci su više puta oštetili imovinu Republike Srbije na gradilištu i blokirali radove, dovodeći u opasnost stanovnike Novog Beograda i Surčina, dok je linija odbrane od poplava ostala otvorena", dodaje se u saopštenju.

Ističe se takođe da direktora „Srbijavoda“ imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije i da do eventualne odluke Vlade, direktor i svi zaposleni imaju zakonsku obavezu da obavljaju svoje dužnosti i štite građane od štetnog dejstva voda i poplava.

(Tanjug)

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