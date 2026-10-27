"NE OČEKUJEM NIŠTA DOBRO OD STUDENTSKE LISTE" Antić: Sami su priznali da će pregovarati o statusu KiM (VIDEO)
PROFESOR Čedomir Antić, gostujući na Tanjug TV, govorio je o svojim očekivanjima od politike Studentske liste.
- Ne očekujem ništa dobro od Studentske liste, sami su priznali da će pregovarati o STATUSU KA! - rekao je Antić.
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