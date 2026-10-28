"NAŠA SLUŽBA GA JE PRATILA": Ko je maloletnik koji je uz povik "Alahu akbar" i dva noža krenuo na žandarma

MALOLETNO lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo je sa dva noža pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao objekat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, uzvikujući "Alahu akbar".

FOTO: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača. Proglašen crveni stepen opasnosti od terorizma.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić potvrdio je da je noćas, 15 minuta posle ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao Ambasadu Izraela.

- Maloletno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uzvikujući 'Alahu akbar', napalo je pripadnika Žandarmerije sa dva noža. Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača, a tom prilikom je i sam lakše povređen - naveo je Dačić.

Bezbednosne službe pratile osumnjičenog

Ministar Dačić je naveo da su bezbednosne službe pratile tu osobu i da je, prema dosadašnjim saznanjima, bila pristalica Islamske države.

- Naša služba ga je pratila. Na svom Instagram profilu držao je crnu zastavu i simbole te organizacije - dodao je ministar.

Crveni stepen opasnosti od terorizma

Nakon napada, naloženo je podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama širom Srbije.

"Imajući u vidu da se na teritoriji naše zemlje dogodio teroristički napad, doneo sam odluku da podignem nivo bezbednosne pretnje od terorizma na najviši mogući stepen - crveni stepen", naveo je Dačić.

Precizirao je da to podrazumeva pojačanu kontrolu i prisustvo policijskih snaga na lokacijama od posebnog bezbednosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mesta na kojima se okuplja veći broj građana.

Istraga je u toku.