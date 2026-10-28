"NAŠA SLUŽBA GA JE PRATILA": Ko je maloletnik koji je uz povik "Alahu akbar" i dva noža krenuo na žandarma
MALOLETNO lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo je sa dva noža pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao objekat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, uzvikujući "Alahu akbar".
Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača. Proglašen crveni stepen opasnosti od terorizma.
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić potvrdio je da je noćas, 15 minuta posle ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao Ambasadu Izraela.
- Maloletno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uzvikujući 'Alahu akbar', napalo je pripadnika Žandarmerije sa dva noža. Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača, a tom prilikom je i sam lakše povređen - naveo je Dačić.
Bezbednosne službe pratile osumnjičenog
Ministar Dačić je naveo da su bezbednosne službe pratile tu osobu i da je, prema dosadašnjim saznanjima, bila pristalica Islamske države.
- Naša služba ga je pratila. Na svom Instagram profilu držao je crnu zastavu i simbole te organizacije - dodao je ministar.
Crveni stepen opasnosti od terorizma
Nakon napada, naloženo je podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama širom Srbije.
"Imajući u vidu da se na teritoriji naše zemlje dogodio teroristički napad, doneo sam odluku da podignem nivo bezbednosne pretnje od terorizma na najviši mogući stepen - crveni stepen", naveo je Dačić.
Precizirao je da to podrazumeva pojačanu kontrolu i prisustvo policijskih snaga na lokacijama od posebnog bezbednosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mesta na kojima se okuplja veći broj građana.
Istraga je u toku.
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