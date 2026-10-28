Zločin

"NAŠA SLUŽBA GA JE PRATILA": Ko je maloletnik koji je uz povik "Alahu akbar" i dva noža krenuo na žandarma

В. Н.

28. 10. 2026. u 08:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MALOLETNO lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo je sa dva noža pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao objekat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, uzvikujući "Alahu akbar".

НАША СЛУЖБА ГА ЈЕ ПРАТИЛА: Ко је малолетник који је уз повик Алаху акбар и два ножа кренуо на жандарма

FOTO: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača. Proglašen crveni stepen opasnosti od terorizma.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić potvrdio je da je noćas, 15 minuta posle ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao Ambasadu Izraela.

- Maloletno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uzvikujući 'Alahu akbar', napalo je pripadnika Žandarmerije sa dva noža. Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača, a tom prilikom je i sam lakše povređen - naveo je Dačić.

Bezbednosne službe pratile osumnjičenog

Ministar Dačić je naveo da su bezbednosne službe pratile tu osobu i da je, prema dosadašnjim saznanjima, bila pristalica Islamske države.

- Naša služba ga je pratila. Na svom Instagram profilu držao je crnu zastavu i simbole te organizacije - dodao je ministar.

Crveni stepen opasnosti od terorizma

Nakon napada, naloženo je podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama širom Srbije.

"Imajući u vidu da se na teritoriji naše zemlje dogodio teroristički napad, doneo sam odluku da podignem nivo bezbednosne pretnje od terorizma na najviši mogući stepen - crveni stepen", naveo je Dačić.

Precizirao je da to podrazumeva pojačanu kontrolu i prisustvo policijskih snaga na lokacijama od posebnog bezbednosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mesta na kojima se okuplja veći broj građana.

Istraga je u toku.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)
Svet

0 0

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)

SIN AMERIČKOG predsednika Donalda Trampa, Donald Tramp Mlađi, krajem avgusta otputovao je u Mongoliju u lov s ruskim oligarhom Umarom Kremljovom, blisko povezanim s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, otkriva Fajnenšal tajms. Dok je predsednikov sin boravio u lovu, američka ambasada u Ulan Batoru potrošila je 18.715 dolara iz budžeta na hotelske sobe za agente Tajne službe koji su ga obezbeđivali.

27. 10. 2026. u 11:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NAJNOVIJI DETALJI NAPADA NA AMBASADU IZRAELA U BEOGRADU: Napadač krenuo noževima na žandarma, usmrćen na licu mesta
Zločin

0 0

NAJNOVIJI DETALJI NAPADA NA AMBASADU IZRAELA U BEOGRADU: Napadač krenuo noževima na žandarma, usmrćen na licu mesta

OKO 00: 15 časova, Savski venac, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića broj 47, ambasada Izraela, pol. službenik Beogradskog odreda Žandarmerije na službi, u uniformi), koji je obezbeđivao ambasadu, ispalio je više projektila iz službenog pištolja i pogodio u predelu glave NN lice koje je otvorilo vrata kućice u kojoj se nalazio, i sa dva noža u rukama krenulo ka njemu i uzviknulo „Alahu akbar“.

28. 10. 2026. u 07:34

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)