DŽelat Novaka Đokovića završio karijeru, Srpkinja mu "odsvirala" kraj

Gotovo je!

Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Profesionalna teniska karijera Stanislasa Stena Vavrinke zvanično je okončana na ATP turniru u njegovom rodnom Bazelu. Švajcarski as, koji je tokom zlatne ere tenisa važio za jednog od retkih igrača sposobnih da u kontinuitetu ugroze dominaciju velike trojke, oprostio se od aktivnijeg igranja pred domaćom publikom.

Poseban kuriozitet ovog emotivnog ispraćaja jeste činjenica da je glavni sudija na njegovom poslednjem meču bila srpska sudijka Marijana Veljović.

Inačem, Vavrinku je u njegovom poslednjem profesionalnom nastupu savladao češki teniser Jirži Lehečka rezultatom 7:5, 7:6, posle velike borbe u kojoj je iskusni Švajcarac pokazao prepoznatljiv karakter.

Tokom oba seta vođen je ravnopravan duel u kojem su nijanse odlučivale pobednika. Vavrinka je uspeo da spasi nekoliko brejk prilika i ostane u igri, ali je Lehečka napravio ključni brejk u završnici prvog seta. Drugi set je otišao u taj-brejk, gde je mlađi češki teniser bio koncentrisaniji, napravio dva mini-brejka i tako stavio tačku na susret, ali i na veliku karijeru trostrukog grend slem šampiona.

Za ljubitelje tenisa u Srbiji, Vavrinka će ostati upamćen kao jedan od najkompleksnijih i najopasnijih rivala Novaka Đokovića. Iako je Đoković ostvario značajnu prednost u međusobnom skoru, Vavrinka je Srbinu naneo dva izuzetno teška poraza u grend slem finalima, na Rolan Garosu 2015. i US Openu 2016. godine. Upravo zbog te teniske istorije, simbolično je što je u stolici na njegovom oproštajnom meču sedela upravo Srpkinja, koja je oglasila kraj karijere igrača koji je godinama krojio vrh svetskog tenisa.

