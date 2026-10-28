Tenis

DŽelat Novaka Đokovića završio karijeru, Srpkinja mu "odsvirala" kraj

М.П.

28. 10. 2026. u 06:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Gotovo je!

Џелат Новака Ђоковића завршио каријеру, Српкиња му одсвирала крај

Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Profesionalna teniska karijera Stanislasa Stena Vavrinke zvanično je okončana na ATP turniru u njegovom rodnom Bazelu. Švajcarski as, koji je tokom zlatne ere tenisa važio za jednog od retkih igrača sposobnih da u kontinuitetu ugroze dominaciju velike trojke, oprostio se od aktivnijeg igranja pred domaćom publikom.

Poseban kuriozitet ovog emotivnog ispraćaja jeste činjenica da je glavni sudija na njegovom poslednjem meču bila srpska sudijka Marijana Veljović.

Inačem, Vavrinku je u njegovom poslednjem profesionalnom nastupu savladao češki teniser Jirži Lehečka rezultatom 7:5, 7:6, posle velike borbe u kojoj je iskusni Švajcarac pokazao prepoznatljiv karakter.

Tokom oba seta vođen je ravnopravan duel u kojem su nijanse odlučivale pobednika. Vavrinka je uspeo da spasi nekoliko brejk prilika i ostane u igri, ali je Lehečka napravio ključni brejk u završnici prvog seta. Drugi set je otišao u taj-brejk, gde je mlađi češki teniser bio koncentrisaniji, napravio dva mini-brejka i tako stavio tačku na susret, ali i na veliku karijeru trostrukog grend slem šampiona.

Za ljubitelje tenisa u Srbiji, Vavrinka će ostati upamćen kao jedan od najkompleksnijih i najopasnijih rivala Novaka Đokovića. Iako je Đoković ostvario značajnu prednost u međusobnom skoru, Vavrinka je Srbinu naneo dva izuzetno teška poraza u grend slem finalima, na Rolan Garosu 2015. i US Openu 2016. godine. Upravo zbog te teniske istorije, simbolično je što je u stolici na njegovom oproštajnom meču sedela upravo Srpkinja, koja je oglasila kraj karijere igrača koji je godinama krojio vrh svetskog tenisa.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)

Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)