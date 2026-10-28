VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: Mi za 14 godina nismo zabranili nijednu televiziju, iako su govorili sto puta gore stvari o nama (VIDEO)

LIDER opozicije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu.

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

- Njihov cilj je da ugase svaki slobodan glas - navodi Vučić..

- Ne interesuje mene šta oni govore o meni, mene interesuje šta oni rade protiv naše države i to će ljudi tek da vide. Ljudi u Srbiji gledaju samo jednu televiziju, zato što samo na toj televiziji može da se čuje istina. Oni pokušavaju da je zabrane. Mi nismo za 14 godina zabranili nijednu, iako su za 14 godine te televizije govorile stotinu puta gore stvari o nama. To je pitanje demokratije, to je pitanje rekao bih pristojnosti, to je pitanje trpljenja, na šta oni očigledno nisu navikli. Ono što oni pokušavaju da urade, to je da ugase svaki slobodan glas i zato je važno da se ukine Informer. Ali to bi bio takav skandal, mi bismo odmah doneli odluku da sa njima nema nikakvih razgovora sve do formiranja neke nove vlade, odnosno do novih izbora, bilo kada da ti izbori budu, za godinu, dve, tri, bilo kada, dakle, što znači da nema dijaloga u zemlji, da imamo veoma lošu atmosferu. Meni je važno da su ljudi videli, da sve što su govorili, videli, samo što će to ljudima ući u glavu tek za neki mesec, da su sve lagali - rekao je Vučić.