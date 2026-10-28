GALIJAŠEVIĆ UPOZORIO POSLE NAPADA U BEOGRADU: Trenutak u kojem se dogodio otvara ozbiljna pitanja

STRUČNjAK za bezbednost Dževad Galijašević kaže da noćašnji događaj ispred izraelske Ambasade u Beogradu zaslužuje ozbiljnu pažnju i analize, s obzirom na prilike u kojima se ovaj teroristički akt desio.

Foto: Printskrin Youtube/Dževad Galijašević - Disident

- Terorizam je uvek organizovano, planirano nasilje, dakle sa političkom pozadinom. Ta politička pozadina polazi uvek od političkih prilika i pokušaja da ostvari određene političke interese. Ono što je karakteristično, međutim, kod ovog terorističkog napada jeste trenutak u kome se on dešava - kazao je Galijašević za RTRS.

Dodao je da je za region to trenutak u kojem američka vlada zahteva izručenje Mevlida Jašarevića, nakon što je izdržao 15-godisnju zatvorsku kaznu na koju je bi osuđen zbog terorizma, odnosno oružanog napada na zgradu Ambasade SAD u Sarajevu.

- Ako uzmemo u obzir narative koji su pratili ovaj događaj i sudbinu Mevlida Jašarevića, videćemo da je on uporno medijski predstavljan kao državljanin koji je iz Sandžaka, odnosno državljanin Srbije. Pa bi onda mogli očekivati reakcije na njegovo isporučenje da se dese upravo tamo odakle on dolazi. Međutim, ovde vidimo drugu, veoma važnu paralelu. A to je napad na žandarmeriju. To smo imali u Beogradu, u kome radikalni vehabija, istina konvertit, pokušao ubistvo teško ranivši jednog pripadnika žandarmerije u blizini izraelske Ambasade - naveo je Galijašević.

Poručio je da je ovaj događaj bez presedana i da su bezbednosne strukture u Srbiji reagovale upravo onako kako treba reagovati na svaki teroristički napad, a to je zaštititi živote, zaštititi imovinu, uređenje, ustavni poredak vlastite države, reagovati odlučno.

- Amerikanci su nas tome naučili. Poruka koju moramo uvek u obračunu sa teroristima poslati jeste poruka i zajednici i grupama koje stoje iza tog terorističkog akta da se terorizam ne isplati, da će biti sankcionisan, kažnjavan i da će posledice snositi prvo taj neposredni izvršilac, a zatim i grupe i organizacije koje stoje iza njega - ukazao je Galijašević.

Maloletno lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo je sa dva noža pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao objekat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, uzvikujući "Alahu akbar".

Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača.

Proglašen crveni stepen opasnosti od terorizma.

(Tanjug)

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