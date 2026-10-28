PREDSTAVNICA STUDENTSKE LISTE KOD OLJE BEĆKOVIĆ: Ekskluzivno - imaćemo premijera, vladu i ministre (VIDEO)

PREDSTAVNICA Studentske liste Sonja Simonović, gostujući u "Utisku nedelje" kod Olje Bećković, izjavila je da će, s obzirom da su dobili apsolutnu većinu na izborima, imati i premijera i vladu i ministre.

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Olja Bećković je na to upitala: "Ko je premijer? To je ekskluzivno"

Studentkinja je odgovorila:

- Ekskluzivno je da ćemo premijera imati, kao što ćemo imati i plate, kao što ćemo imati i vladu.

Miloš Bešić, profesor FPN, dodao je na to:

- To nije ekskluzivno nego podrazumijevajuće! Ako imate vladu, morate imati premijera, to je jasno kao dan. Drugo je pitanje ko će biti premijer, to ćete vi odlučiti".

BOŽE BLAGI, KAKAV USPEH NAŠIH NOBELOVACA: "Ekskluzivno vam saopštavamo: imaćemo premijera i ministre!" Studentkinja: "Eksluzivno saoštavam: imaćemo i premijera, imaćemo i vladu, imaćemo i ministre." Olja Bećković: "Ko je premijer?"" Studentkinja: "To je ekskluzivno za sada. Ekskluzivno je da ćemo premijera imati, kao što ćemo imati i plate, kao što ćemo imati i vladu." Miloš Bešić - profesor FPN: "To nije ekskluzivno nego podrazumijevajuće! Ako imate vladu, morate imati premijera, zar ne?" ??? — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 27, 2026