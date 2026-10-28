Politika

PREDSTAVNICA STUDENTSKE LISTE KOD OLJE BEĆKOVIĆ: Ekskluzivno - imaćemo premijera, vladu i ministre (VIDEO)

В. Н.

28. 10. 2026. u 09:13

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PREDSTAVNICA Studentske liste Sonja Simonović, gostujući u "Utisku nedelje" kod Olje Bećković, izjavila je da će, s obzirom da su dobili apsolutnu većinu na izborima, imati i premijera i vladu i ministre.

ПРЕДСТАВНИЦА СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ КОД ОЉЕ БЕЋКОВИЋ: Ексклузивно - имаћемо премијера, владу и министре (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Olja Bećković je na to upitala: "Ko je premijer? To je ekskluzivno"

Studentkinja je odgovorila:

- Ekskluzivno je da ćemo premijera imati, kao što ćemo imati i plate, kao što ćemo imati i vladu.

Miloš Bešić, profesor FPN, dodao je na to:

- To nije ekskluzivno nego podrazumijevajuće! Ako imate vladu, morate imati premijera, to je jasno kao dan. Drugo je pitanje ko će biti premijer, to ćete vi odlučiti".

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