PREDSTAVNICA STUDENTSKE LISTE KOD OLJE BEĆKOVIĆ: Ekskluzivno - imaćemo premijera, vladu i ministre (VIDEO)
PREDSTAVNICA Studentske liste Sonja Simonović, gostujući u "Utisku nedelje" kod Olje Bećković, izjavila je da će, s obzirom da su dobili apsolutnu većinu na izborima, imati i premijera i vladu i ministre.
Olja Bećković je na to upitala: "Ko je premijer? To je ekskluzivno"
Studentkinja je odgovorila:
- Ekskluzivno je da ćemo premijera imati, kao što ćemo imati i plate, kao što ćemo imati i vladu.
Miloš Bešić, profesor FPN, dodao je na to:
- To nije ekskluzivno nego podrazumijevajuće! Ako imate vladu, morate imati premijera, to je jasno kao dan. Drugo je pitanje ko će biti premijer, to ćete vi odlučiti".
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