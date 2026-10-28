NA TERITORIJI SRBIJE PROGLAŠEN CRVENI NIVO PRETNJE OD TERORIZMA: Evo šta to tačno znači

NAJVIŠI bezbednosni stepen u državi aktiviran je po hitnoj naredbi nakon što je u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije ispred izraelske ambasade, a napadač likvidiran na licu mesta.

Foto: Printskrin Pink TV

Kada se crveni nivo pretnje od terorizma u Srbiji aktivira to znači da se podiže pripravnost policije i hitno sprovode pojačane mere zaštite zbog terorističke opasnosti.

Samo njegovo proglašenje ne znači uvođenje vanrednog stanja. Pravno je važno razlikovati odluku o nivou pretnje od zakonskih uslova za svaku pojedinačnu policijsku meru.

Šta to konkretno podrazumeva

Crveni nivo pretnje (često nazivan crvenim alarmom) predstavlja najviši stepen bezbednosne pripravnosti u državi, koji se proglašava kada postoji neposredna, ozbiljna i visoka opasnost od terorističkog napada ili druge kritične bezbednosne ugroženosti.

Šta tačno znači crveni alarm?

Maksimalna mobilizacija: Sve raspoložive snage bezbednosti prelaze u režim povišene ili pune borbene i operativne gotovosti.

Neposredna opasnost: Ukazuje na to da su obaveštajni ili operativni podaci ukazali na verovatnoću izvršenja ozbiljnog akta (poput terorizma) i da je potrebna hitna intervencija i sprečavanje haosa.

Suspenzija uobičajenih procedura: Organi reda dobijaju ovlašćenja za pojačane mere kontrole koje inače nisu stalno prisutne u svakodnevnom životu građana.

Kako policija obezbeđuje ključne tačke u zemlji

Kada je proglašen crveni alarm, Ministarstvo unutrašnjih poslova i specijalne jedinice primenjuju planove pojačane fizičke i tehničke zaštite:

Raspoređivanje specijalnih snaga: Na ulicama, trgovima i javnim mestima primetne su pojačane patrole naoružanih policajaca i pripadnika specijalnih jedinica (poput SAJ-a ili Žandarmerije) pod punom opremom.

Obezbeđivanje kritične infrastrukture: Pojačano se čuvaju aerodromi, železničke i autobuske stanice, tržni centri, energetski objekti i druge tačke od vitalnog značaja za državu.

Diplomatska predstavništva: Ambasade, konzulati i strane misije dobijaju dodatnu, 24-časovnu opštu i protivterorističku zaštitu.

Kontrola saobraćaja i lica: Na svim važnijim saobraćajnicama, mostovima i ulazima u gradove sprovode se pojačane patrole, detaljne provere identiteta, pretresi sumnjivih lica i nasumični ili ciljani pretresi vozila

Prema javno potvrđenoj primeni crvenog nivoa:

Više policije ispred ambasada i državnih institucija, kao i na mestima na kojima boravi veći broj ljudi.

Hitno postupanje svih jedinica MUP-a prema odgovarajućem uputstvu.

Intenziviranje istrage i provera mogućih veza sa napadom

(Blic)