SENZACIJA U KUPU SRBIJE! Vojvodinu izbacio trećeligaš (VIDEO)

Veliko razočarenje za tim Marka Savića.

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Vojvodina je završila takmičenje u Kupu Srbije već u prvoj fazi (1/16 finala), pošto je poražena na gostovanju Slovenu u Rumi sa 1:0. Aktuelni vicešampion Srbije nije uspeo da opravda ulogu favorita protiv ekipe koja se takmiči u Srpskoj ligi Vojvodina, trećem rangu srpskog fudbala.

Trenutak odluke dogodio se u 29. minutu, kada je Aleksandar Gajinov zatresao mrežu Novosađana i doneo domaćinu prednost.

Trener Marko Savić pokušao je promenama u drugom poluvremenu da preokrene situaciju na terenu, ali je Sloven imao svoje prilike da i pre završnice reši pitanje pobednika. Domaći su u nastavku propustili još dve odlične šanse, dok je Gočmanac uspevao da sačuva Vojvodinu u igri.

Ipak, Novosađani nisu iskoristili završni pritisak pred golom Slovena. Andrej Kožul je odradio odličan posao između stativa, sačuvao prednost svog tima i potvrdio plasman ekipe iz Rume u osminu finala Kupa Srbije.

Plasman u narednu rundu Kupa Srbije ostvarila je i Zvedina filijala, Grafičar, pošto je na svom putu eliminisao četvrtoplasirani tim Superlige – IMT.

Ekipa sa Marakane slavila je rezultatom 2:0, a pobedu su joj doneli Hajdin i Furtula. Beogradski klub tako nastavlja takmičenje u Kupu, u kojem je prošle sezone stigao sve do polufinala.

Dalje ide i Teleoptik, koji je takođe eliminisao superligaša. Partizanova filijala srušila je lučansku Mladost na Zemunelu posle boljeg izvođenja jedanaesteraca - 1:1, penali 5:4.

Povela je ekipa Marka Jovanovića u 43. minutu preko Matije Ninića, da bi favorizovana Mladost došla do izjednačenja u 80. minutu, kada je iskusni Nemanja Petrović zatresao mrežu.

Pristupilo se izvođenju jedanaesteraca i posle četiri serije su oba tima bila stoprocentna. Ipak, u petoj Veljko Kijevčanin ne pogađa i šalje prvoligaša u osminu finala.

U ostalim utakmicama, Javor je slavio protiv Jedinstva 1936 rezultatom 3:1, dok je OFK Beograd minimalnim rezultatom 1:0 bio bolji od OFK Vršca. TSC je savladao Smederevo sa 3:2.

1/16 FINALA KUPA SRBIJE

Utorak

Mačva - Napredak 2:0 (1:0)

Sreda

Jedinstvo (K) - Javor 1:3

Teleoptik - Mladost (L) 1:1 (1:0), penali 5:4

Smederevo - TSC 2:3 (2:1)

FAP - Spartak 13.00

OFK Vršac - OFK Beograd 0:1 (0:0)

Grafičar - IMT 2:0 (1:0)

Sloven - Vojvodina 1:0 (1:0)

Borac (Č) - Radnik 16.30

Loznica - Čukarički 16.30

Voždovac - Novi Pazar 16.30

Jedinstvo Ub - Crvena zvezda 19.00

4. novembar

Budućnost Krušik - Partizan 13.00

18. novembar

Tekstilac - Železničar 13.00

Dubočica - Radnički (N) 16.00

Zemun - Radnički (K) 18.30