SENZACIJA U KUPU SRBIJE! Vojvodinu izbacio trećeligaš (VIDEO)
Veliko razočarenje za tim Marka Savića.
Vojvodina je završila takmičenje u Kupu Srbije već u prvoj fazi (1/16 finala), pošto je poražena na gostovanju Slovenu u Rumi sa 1:0. Aktuelni vicešampion Srbije nije uspeo da opravda ulogu favorita protiv ekipe koja se takmiči u Srpskoj ligi Vojvodina, trećem rangu srpskog fudbala.
Trenutak odluke dogodio se u 29. minutu, kada je Aleksandar Gajinov zatresao mrežu Novosađana i doneo domaćinu prednost.
Trener Marko Savić pokušao je promenama u drugom poluvremenu da preokrene situaciju na terenu, ali je Sloven imao svoje prilike da i pre završnice reši pitanje pobednika. Domaći su u nastavku propustili još dve odlične šanse, dok je Gočmanac uspevao da sačuva Vojvodinu u igri.
Ipak, Novosađani nisu iskoristili završni pritisak pred golom Slovena. Andrej Kožul je odradio odličan posao između stativa, sačuvao prednost svog tima i potvrdio plasman ekipe iz Rume u osminu finala Kupa Srbije.
Plasman u narednu rundu Kupa Srbije ostvarila je i Zvedina filijala, Grafičar, pošto je na svom putu eliminisao četvrtoplasirani tim Superlige – IMT.
Ekipa sa Marakane slavila je rezultatom 2:0, a pobedu su joj doneli Hajdin i Furtula. Beogradski klub tako nastavlja takmičenje u Kupu, u kojem je prošle sezone stigao sve do polufinala.
Dalje ide i Teleoptik, koji je takođe eliminisao superligaša. Partizanova filijala srušila je lučansku Mladost na Zemunelu posle boljeg izvođenja jedanaesteraca - 1:1, penali 5:4.
Povela je ekipa Marka Jovanovića u 43. minutu preko Matije Ninića, da bi favorizovana Mladost došla do izjednačenja u 80. minutu, kada je iskusni Nemanja Petrović zatresao mrežu.
Pristupilo se izvođenju jedanaesteraca i posle četiri serije su oba tima bila stoprocentna. Ipak, u petoj Veljko Kijevčanin ne pogađa i šalje prvoligaša u osminu finala.
U ostalim utakmicama, Javor je slavio protiv Jedinstva 1936 rezultatom 3:1, dok je OFK Beograd minimalnim rezultatom 1:0 bio bolji od OFK Vršca. TSC je savladao Smederevo sa 3:2.
1/16 FINALA KUPA SRBIJE
Utorak
Mačva - Napredak 2:0 (1:0)
Sreda
Jedinstvo (K) - Javor 1:3
Teleoptik - Mladost (L) 1:1 (1:0), penali 5:4
Smederevo - TSC 2:3 (2:1)
FAP - Spartak 13.00
OFK Vršac - OFK Beograd 0:1 (0:0)
Grafičar - IMT 2:0 (1:0)
Sloven - Vojvodina 1:0 (1:0)
Borac (Č) - Radnik 16.30
Loznica - Čukarički 16.30
Voždovac - Novi Pazar 16.30
Jedinstvo Ub - Crvena zvezda 19.00
4. novembar
Budućnost Krušik - Partizan 13.00
18. novembar
Tekstilac - Železničar 13.00
Dubočica - Radnički (N) 16.00
Zemun - Radnički (K) 18.30
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