Iznenađenje u Priboju: FAP eliminisao Spartak i plasirao se u osminu finala Kupa Srbije
VELIKO iznenađenje u Kupu Srbije priredio je FAP. Klub iz Priboja je posle boljeg izvođenja penala elminisao subotički Spartak 0:0 (5:3).
"Kamiondžije" su ostvarile jedan od najvećih uspeha u istoriji, plasiravšise u osminu finala najmasovnijeg takmičenja.
Posle 90 minuta pogodaka nije bilo, pa se prisupilu izvođenju jedanaesteraca i koncentrasiniji su bili izabranici Vladimira Stanisavljevića.
Za FAP je svih pet izvođača bilo precizno. Golmana gostiju Marina Dulića savladali su Milekić, Ivanović, Stevlić, Lazarević i Pantić. Sigurni za Spartak bili su Trajković, Motika i Mulato, a neprecizan je bio Gonzaga.
Ova pobeda je veliko iznenađenje, zbog toga što se Pribojci takmiče u Srpskoj ligi Zapad, dok su Subotičani član Prve lige Srbije.
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