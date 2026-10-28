Iznenađenje u Priboju: FAP eliminisao Spartak i plasirao se u osminu finala Kupa Srbije

VELIKO iznenađenje u Kupu Srbije priredio je FAP. Klub iz Priboja je posle boljeg izvođenja penala elminisao subotički Spartak 0:0 (5:3).

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

"Kamiondžije" su ostvarile jedan od najvećih uspeha u istoriji, plasiravšise u osminu finala najmasovnijeg takmičenja.

Posle 90 minuta pogodaka nije bilo, pa se prisupilu izvođenju jedanaesteraca i koncentrasiniji su bili izabranici Vladimira Stanisavljevića.

Za FAP je svih pet izvođača bilo precizno. Golmana gostiju Marina Dulića savladali su Milekić, Ivanović, Stevlić, Lazarević i Pantić. Sigurni za Spartak bili su Trajković, Motika i Mulato, a neprecizan je bio Gonzaga.

Ova pobeda je veliko iznenađenje, zbog toga što se Pribojci takmiče u Srpskoj ligi Zapad, dok su Subotičani član Prve lige Srbije.

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