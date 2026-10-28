PREUZMITE ODGOVORNOST, NEKA SE PRESTANE S NASILJEM NAD LJUDIMA: Poruka lidera SNS Vučevića posle upada u medije i institucije

LIDER SNS Miloš Vučević osudio je napade na javna preduzeća i institucije.

Foto: Screenshot Instagram milosvucevic

- Najoštrije osuđujem današnji upad, nasilnički, u prostorije Javnog preduzeća "Srbijavode". Kao što je skandalozno ono što se dešava prethodnih 48 sati, upadi u opštine, lokalne samouprave, nasilje koje se sprovodi, upad na televiziju Informer, je nešto što Srbija nije ni mogla da sanja da će da vidi, da gleda uživo u prenosu. Pozivam još jednom sve da preuzmu odgovornost. Naša lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Srpska napredna stranka, Aleksandar Vučić je priznao, čestitali smo dobre rezultate pobednicima sat i po vremena nakon zatvaranja biračkih mesta- rekao je Vučević i dodao da je sada vreme da oni koji su osvojili podršku građana na izborima, na Studentskoj listi, da preuzmu odgovornost tako što će vrlo jasno i glasno pozvati svoje pristaše da prestanu sa nasiljem nad ljudima u Srbiji.

On je istakao da ako se ovo nastavi to direktno ugrožava sigurnost i bezbednost grašana i urušava Srbiju kao državu.

- Budite odgovorni. Građani vam nisu dali poverenje da bi se sprovodilo nasilje nego da bi poštovali red i zakon koji mora da važi za sve. A Srpska napredna stranka je spremna za nove političke izazove, novu političku borbu. Bićemo prava, oštra, državotvorna, patriotska opozicija. U nedelju nas čeka Glavni odbor i važne odluke za SNS u narednom periodu - zaključio je predsednik SNS.

(Dnevnik)