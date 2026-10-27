NAKON ZAHTEVA STUDENTSKE LISTE: Direktorka RTS-a Manja Grčić rekla na sastanku sa sindikatima da neće podneti ostavku

DIREKTORKA RTS-a Manja Grčić rekla je na razgovoru sa predstavnicima dva reprezentativna sindikata zaposlenih u toj medijskoj kući da neće podneti ostavku.

Foto: ATA/Aleksandar Jovanovic Cile

Grčić je danas održala sastanak sa predstavnicima sindikata, koji je počeo u 14 sati i trajao do skora. Kako navodi naš izvor, ona je tokom razgovora rekla da neće podneti ostavku, jer ne može kuću da ostavi bez direktora.

"Rekla je i da joj treba vremena i da čeka da joj se neko konkretno obrati u ime nekoga. Nije bilo jasno od koga očekuje da od nje traži da se povuče", navodi sagovornik Nova.rs.

Grčić je takođe navela da će razmotriti zahteve za smene i ostavke urednika i članova redakcije Informativnog programa.

"U trenutku kada je počeo sastanak ona navodno nije videla zahtev kandidata Studentske liste da podnese ostavku", dodaje izvor Nova.rs.

Podsetimo, deo zaposlenih okupljenih oko neformalne grupe Naš protest zatražila je od direktorke Manje Grčić da podnese ostavku. Isto je zatraženo i od Dejana Jovanovića, njenog zamenika, Saše Barbulovića, direktora programa i v.d. direktora Televizije, Bojane Mlađenović, glavne urednice Informativnog programa, Nikoline Rakić, odgovorne urednice Jutarnjeg i beogradskog programa, zatim Zorana Stanojevića, urednika internet portala, Gorislava Papića, urednika emisije "Oko", Vesne Šiljegović, urednice "Srbija danas" i dopisništva RTS-a, kao i svih urednika dnevnika i vesti.

Takođe, kandidati Studentske liste zatražili su neodložne ostavke direktorke RTS-a, zamenika i uredništva Informativnog programa, te uvođenje privremene uprave.