DELOVI TELA ŽENE PRONAĐENI U ZAMRZIVAČU U PORODIČNOJ KUĆI U KUMANU: Sin priveden i prebačen na psihijatriju
TELO žene S. S. pronađeno je juče u porodičnoj kući u Kumanu kod Novog Bečeja, u kojoj je živela sa sinom M. S. Okolnosti pod kojima je nastupila smrt još nisu zvanično razjašnjene, a vest je šokirala meštane ovog banatskog sela.
Prema nezvaničnim navodima iz medija, nadležne službe su zatekle uznemirujući prizor, a navodno su delovi tela žene pronađeni u zamrzivaču. Njen sin M. S. je odmah priveden i upućen u psihijatrijsku ustanovu.
Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu naložilo je obdukciju na Institutu za sudsku medicinu u Novom Sadu. Veštačenjem bi trebalo da se utvrdi da li je smrt posledica nasilja, izgladnjivanja ili je nastupila prirodnim putem.
Dalji koraci tužilaštva i policije zavisiće od rezultata obdukcije i procene psihijatrijskog stanja osumnjičenog.
Istraga je u toku, a nadležni pokušavaju da rekonstruišu šta se tačno događalo u kući u Kumanu, kada je žena preminula i pod kojim okolnostima je njeno telo završilo na mestu na kojem je pronađeno.
Preporučujemo
POKUŠAJ UBISTVA NA KIM? Muškarac pretučen, havarisan auto i pronađene čaure i municija
01. 10. 2026. u 17:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)