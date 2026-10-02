Zločin

DELOVI TELA ŽENE PRONAĐENI U ZAMRZIVAČU U PORODIČNOJ KUĆI U KUMANU: Sin priveden i prebačen na psihijatriju

Ana Đokić

02. 10. 2026. u 12:02

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TELO žene S. S. pronađeno je juče u porodičnoj kući u Kumanu kod Novog Bečeja, u kojoj je živela sa sinom M. S. Okolnosti pod kojima je nastupila smrt još nisu zvanično razjašnjene, a vest je šokirala meštane ovog banatskog sela.

ДЕЛОВИ ТЕЛА ЖЕНЕ ПРОНАЂЕНИ У ЗАМРЗИВАЧУ У ПОРОДИЧНОЈ КУЋИ У КУМАНУ: Син приведен и пребачен на психијатрију

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Prema nezvaničnim navodima iz medija, nadležne službe su zatekle uznemirujući prizor, a navodno su delovi tela žene pronađeni u zamrzivaču. Njen sin M. S. je odmah priveden i upućen u psihijatrijsku ustanovu.

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu naložilo je obdukciju na Institutu za sudsku medicinu u Novom Sadu. Veštačenjem bi trebalo da se utvrdi da li je smrt posledica nasilja, izgladnjivanja ili je nastupila prirodnim putem.

Dalji koraci tužilaštva i policije zavisiće od rezultata obdukcije i procene psihijatrijskog stanja osumnjičenog.

Istraga je u toku, a nadležni pokušavaju da rekonstruišu šta se tačno događalo u kući u Kumanu, kada je žena preminula i pod kojim okolnostima je njeno telo završilo na mestu na kojem je pronađeno.

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