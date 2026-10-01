UHAPŠEN KRUŠEVLJANIN ZBOG PREVARE: napravio lažni nalog na viber profilu na telefonu i slao poruke neistinitog sadržaja

BRZOM i efikasnom akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Policijske stanice Savski venac Policijske uprave u Kruševcu, na području Grada Beograda, uhapšen je F. K. (30) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

Foto: Depositphotos/pryzmat

On se sumnjiči da je u prethodinih nekoliko dana napravio lažni viber profil sa logom stranke SNS i slao poruke neistinitog sadržaja, neodređenom broju građana, dovodeći ih u zabludu tako što im je u porukama nudio novac za učestvovanje na javnim skupovima koje organizuje navedena stranka.

Kod osumnjičenog F.K. prilikom hapšenja pronađen je i oduzet telefon sa kog je slao navedene viber poruke.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Trsteniku osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.