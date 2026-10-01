POKUŠAJ UBISTVA NA KIM? Muškarac pretučen, havarisan auto i pronađene čaure i municija

TZV. kosovska policija istražuje slučaj koji je kvalifikovan kao pokušaj ubistva u Vučitrnu, nakon što je muškarac prebačen na lečenje u Univerzitetski klinički centar Kosova i Metohije zbog povreda zadobijenih u napadu.

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

Prema policijskom izveštaju, slučaj je zabeležen 30. septembra oko 00.45 časova.

Policija navodi da se sumnja da je muškarca više nepoznatih osoba tuklo tvrdim predmetima.

Na mestu događaja zatečen je i havarisani automobil, kao i četiri čaure, okvir sa pet metaka i još jedan metak koji je pronađen unutar vozila.

Policija za sada nije saopštila da li je neko osumnjičen ili uhapšen u vezi sa ovim slučajem.

Istraga je u toku.

(Kossev)