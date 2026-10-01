POKUŠAJ UBISTVA NA KIM? Muškarac pretučen, havarisan auto i pronađene čaure i municija
TZV. kosovska policija istražuje slučaj koji je kvalifikovan kao pokušaj ubistva u Vučitrnu, nakon što je muškarac prebačen na lečenje u Univerzitetski klinički centar Kosova i Metohije zbog povreda zadobijenih u napadu.
Prema policijskom izveštaju, slučaj je zabeležen 30. septembra oko 00.45 časova.
Policija navodi da se sumnja da je muškarca više nepoznatih osoba tuklo tvrdim predmetima.
Na mestu događaja zatečen je i havarisani automobil, kao i četiri čaure, okvir sa pet metaka i još jedan metak koji je pronađen unutar vozila.
Policija za sada nije saopštila da li je neko osumnjičen ili uhapšen u vezi sa ovim slučajem.
Istraga je u toku.
(Kossev)
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