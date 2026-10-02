BUDŽETI NOVOG SADA I POKRAJINE OŠTEĆENI ZA 3 MILIONA: Uhapšen M.M. osumnjičen za zloupotrebu položaja odgovornog lica

NA osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšen je M.M. zbog osnova sumnje da je počinio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

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U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, kako se navodi u saopštenju novosadskog Višeg javnog tužilaštva, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „Srbica“, u periodu od 2020. do 28 marta .2025. godine, čiji zastupnik je osumnjičeni M.M. dodeljena sredstva od Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine, za realizaciju 16 projekta u ukupnom iznosu od 3.020.000 dinara. -Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i dr.) - navodi se u saopštenju VJT. - Na taj način je budžetu Grada Novog Sada i Autonomnoj pokrajini Vojvodine naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 3.020.000 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M.M. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.