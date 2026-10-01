JOŠ JEDNA USPEŠNA AKCIJA NOVOSADSKE POLICIJE: Zaplenjeno više od 3,8 kilograma marihuane, uhapšena dvojica

PRIPADNICI Policijske uprave u Novom Sadu, u nastavku intenzivnog rada na suzbijanju trgovine narkoticima, uhapsili su M. R. (1996) iz Gardinovaca i D. A. (1974), državljanina Ruske Federacije, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela u vezi sa neovlašćenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

Foto: N. Živanović

Pretresom stanova i drugih prostorija koje su koristili osumnjičeni, policija je pronašla i zaplenila ukupno više od 3,8 kilograma marihuane, kao i digitalnu vagicu, vakuumirku i veći broj kesa namenjenih za pakovanje.

Kod M.R. pronađeno je 3.811 grama marihuane, 1.062.290 dinara i 2.410 evra.Kod D. A. pronađeno je 6,45 grama marihuane.

Foto: Mup Zaplena prilikom hapšenja

Prilikom hapšenja, D. A. Je fizički napao dvojicu policijskih službenika. Jednog policijskog službenika je ugrizao za šaku leve ruke, dok je drugog policijskog službenika odgurnuo rukama u predelu grudi, usled čega su obojica zadobila lake telesne povrede.

M. R. i D. A. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Foto: Mup Zaplena prilikom hapšenja

O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.