Hapšenja i istraga

JOŠ JEDNA USPEŠNA AKCIJA NOVOSADSKE POLICIJE: Zaplenjeno više od 3,8 kilograma marihuane, uhapšena dvojica

З.У.

01. 10. 2026. u 23:13

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PRIPADNICI Policijske uprave u Novom Sadu, u nastavku intenzivnog rada na suzbijanju trgovine narkoticima, uhapsili su M. R. (1996) iz Gardinovaca i D. A. (1974), državljanina Ruske Federacije, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela u vezi sa neovlašćenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

ЈОШ ЈЕДНА УСПЕШНА АКЦИЈА НОВОСАДСКЕ ПОЛИЦИЈЕ: Заплењено више од 3,8 килограма марихуане, ухапшена двојица

Foto: N. Živanović

Pretresom stanova i drugih prostorija koje su koristili osumnjičeni, policija je pronašla i zaplenila ukupno više od 3,8 kilograma marihuane, kao i digitalnu vagicu, vakuumirku i veći broj kesa namenjenih za pakovanje.

Kod M.R. pronađeno je 3.811 grama marihuane, 1.062.290 dinara i 2.410 evra.Kod D. A. pronađeno je 6,45 grama marihuane.

Foto: Mup

Zaplena prilikom hapšenja

Prilikom hapšenja, D. A. Je fizički napao dvojicu policijskih službenika. Jednog policijskog službenika je ugrizao za šaku leve ruke, dok je drugog policijskog službenika odgurnuo rukama u predelu grudi, usled čega su obojica zadobila lake telesne povrede.

M. R. i D. A. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Foto: Mup

Zaplena prilikom hapšenja

O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.

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