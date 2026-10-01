JOŠ JEDNA USPEŠNA AKCIJA NOVOSADSKE POLICIJE: Zaplenjeno više od 3,8 kilograma marihuane, uhapšena dvojica
PRIPADNICI Policijske uprave u Novom Sadu, u nastavku intenzivnog rada na suzbijanju trgovine narkoticima, uhapsili su M. R. (1996) iz Gardinovaca i D. A. (1974), državljanina Ruske Federacije, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela u vezi sa neovlašćenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.
Pretresom stanova i drugih prostorija koje su koristili osumnjičeni, policija je pronašla i zaplenila ukupno više od 3,8 kilograma marihuane, kao i digitalnu vagicu, vakuumirku i veći broj kesa namenjenih za pakovanje.
Kod M.R. pronađeno je 3.811 grama marihuane, 1.062.290 dinara i 2.410 evra.Kod D. A. pronađeno je 6,45 grama marihuane.
Prilikom hapšenja, D. A. Je fizički napao dvojicu policijskih službenika. Jednog policijskog službenika je ugrizao za šaku leve ruke, dok je drugog policijskog službenika odgurnuo rukama u predelu grudi, usled čega su obojica zadobila lake telesne povrede.
M. R. i D. A. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.
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