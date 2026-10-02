Hapšenja i istraga

NOVOSADSKA POLICIJA ZAPLENILA 3,8 KILOGRAMA MARIHUANE: Uhapšeni muškarac iz okoline Titela i državljanin Rusije osumnjičeni za trgovinu drogom

Ljiljana Preradović

02. 10. 2026. u 11:43

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su M. R. (30) iz okoline Titela, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ruskog državljanina A. D. (52), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

НОВОСАДСКА ПОЛИЦИЈА ЗАПЛЕНИЛА 3,8 КИЛОГРАМА МАРИХУАНЕ: Ухапшени мушкарац из околине Титела и држављанин Русије осумњичени за трговину дрогом

Foto: Profimedia/ilustracija/Allan Swart

Pregledom osumnjičenog M. R., kao i pretresom dva stana koja koristi u Novom Sadu, policija je pronašla oko 3,8 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, aparat za vakuumiranje, digitalnu vagu, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Sumnja se da je on prethodno prodao marihuanu A. D., koji je prilikom kontrole na ulici pokušao da pobegne, ali je sustignut, nakon čega je fizički napao policijske službenike. Prilikom pregleda, kod njega je pronađena manja količina marihuane.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

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