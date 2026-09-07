Zločin

"ČOVEK JE SAMO PUKOM SREĆOM SPASIO ŽIVU GLAVU": Napadač izvadio nož i pokušao da ubije muškarcca u Beogradu

В.Н.

07. 09. 2026. u 09:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRIPADNICI policije su efikasnom i brzom akcijom uhapsili M.L. (43) zbog sumnje da je sinoć oko 22 časa u Beogradu pokušao da liši života M. K. (43).

ЧОВЕК ЈЕ САМО ПУКОМ СРЕЋОМ СПАСИО ЖИВУ ГЛАВУ: Нападач извадио нож и покушао да убије мушкарцца у Београду

Foto: Profimedija/Alamy/KSCHiLI

Osumnjičenom je po nalogu nadležnog tužilaštva odmah određeno zadržavanje do 48 sati za krivično delo ubistvo u pokušaju, prenosi Telegraf.

- Bilo je strašno. Napadač je izvadio nož i bukvalno počeo da mu seče vrat i ruke. Krv je šikljala na sve strane. Čovek je samo pukom srećom i ogromnom snagom uspeo da se istrgne, pobegne i utrči u obližnji poznati lokal kako bi spasio živu glavu - navode očevici ove drame.

Povređeni M.K. sa teškim posekotinama po vratu i rukama hitno je prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Prema nezvaničnim informacijama osumnjičeni napadač je ubrzo pronađen i priveden.

Istraga je u toku.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BUKTI NA SUVOJ PLANINI MUP: U Srbiji aktivno još 34 požara na otvorenom, vatrogasci intervenisali 240 puta za 24 časa
Nesreće

0 0

BUKTI NA SUVOJ PLANINI MUP: U Srbiji aktivno još 34 požara na otvorenom, vatrogasci intervenisali 240 puta za 24 časa

ŠUMSKI požar na Suvoj planini koji je izbio 4. septembra i dalje je aktivan, a od izbijanja vatrene stihije, na terenu je angažovano preko 170 pripadnika Sektora za vanredne situacije, pripadnika Dovoljnih vatrogasnih društava, zaposlenih u JP "Srbijašume", pripadnika Gorske službe spasavanja, planinara, članova lokalnog moto kluba i ostalih angažovanih snaga, sa ukupno 46 vozila.

06. 09. 2026. u 17:09

Politika
Tenis
Fudbal
ZAJEDNO SKANDIRALI KOMANDANTU RATKU: General Mladić ujedinio navijače Zvezde i Partizana

ZAJEDNO SKANDIRALI KOMANDANTU RATKU: General Mladić ujedinio navijače Zvezde i Partizana