"ČOVEK JE SAMO PUKOM SREĆOM SPASIO ŽIVU GLAVU": Napadač izvadio nož i pokušao da ubije muškarcca u Beogradu
PRIPADNICI policije su efikasnom i brzom akcijom uhapsili M.L. (43) zbog sumnje da je sinoć oko 22 časa u Beogradu pokušao da liši života M. K. (43).
Osumnjičenom je po nalogu nadležnog tužilaštva odmah određeno zadržavanje do 48 sati za krivično delo ubistvo u pokušaju, prenosi Telegraf.
- Bilo je strašno. Napadač je izvadio nož i bukvalno počeo da mu seče vrat i ruke. Krv je šikljala na sve strane. Čovek je samo pukom srećom i ogromnom snagom uspeo da se istrgne, pobegne i utrči u obližnji poznati lokal kako bi spasio živu glavu - navode očevici ove drame.
Povređeni M.K. sa teškim posekotinama po vratu i rukama hitno je prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć.
Prema nezvaničnim informacijama osumnjičeni napadač je ubrzo pronađen i priveden.
Istraga je u toku.
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