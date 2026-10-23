Fernandes na udaru posle sukoba sa Karikom: Runi traži čvrstu ruku, Junajtedu preti novi potres!

Majkl Karik suočava se sa jednom od najtežih odluka od dolaska na klupu Mančester junajteda. Uoči duela sa Bornmutom na Old Trafordu, sve više se spekuliše o mogućnosti da Bruno Fernandeš, kapiten i jedan od najvažnijih igrača ekipe, naredni meč počne sa klupe.

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Portugalac se našao u centru pažnje nakon oštrih komentara na račun trenera, izrečenih posle teškog poraza od Koma u Ligi šampiona. Njegove reči otvorile su pitanje odnosa unutar svlačionice, ali i autoriteta stručnog štaba u trenutku kada se klub nalazi u ozbiljnoj rezultatskoj krizi.

Mišljenja o Fernandešovom potezu su podeljena. Dok jedni smatraju da je kapiten prešao granicu i ugrozio poziciju trenera, drugi veruju da njegove kritike proizlaze iz želje da se stanje u klubu popravi.

Ferguson: Ne bih ga stavio u tim, čak i da mi je najbolji igrač

Dankan Ferguson, nekadašnji napadač Evertona i Rendžersa, smatra da Karik ne bi trebalo da ima dilemu kada je reč o eventualnom izostavljanju Portugalca iz početne postave.

– To je veliki problem za Majkla. U ekipu treba da stavljaš ljude kojima veruješ. Tvoj kapiten te je bacio pod autobus. Ako misliš da ne igra za tebe, izbaci ga iz ekipe. Ja ga ne bih izabrao, iako je njihov najbolji igrač – poručio je Ferguson u podkastu "The Overlap".

Sličan stav izneo je i Džo Smit, poznati voditelj navijačkog kanala "Stretford Paddock", koji takođe smatra da Fernandeš ne bi trebalo da bude starter u narednom susretu.

Ipak, eventualno izostavljanje Portugalca moglo bi da predstavlja veliki rizik za Karika. Fernandeš je godinama jedan od najuticajnijih fudbalera Junajteda, a treneru koji se već suočava sa ogromnim pritiskom zbog rezultata nije jednostavno da se odrekne njegovog doprinosa.

Runi upozorava: Nezadovoljstvo može da podeli svlačionicu

U raspravu se uključio i Vejn Runi, legenda Mančester junajteda i nekadašnji Fernandešov saigrač. Bivši napadač upozorio je da javne kritike i nezadovoljstvo igrača mogu da prerastu u ozbiljan problem unutar ekipe.

– Kada je Martinez izašao sa onim izjavama, rekao sam da je to prava noćna mora jer će razdvojiti svlačionicu. To je bio početak. Sada smo videli šta se dogodilo sa Brunom, a videćemo još igrača jer ne žele da preuzmu odgovornost – rekao je Runi.

Nekadašnji kapiten "crvenih đavola" smatra da je došao trenutak da Karik pokaže odlučnost i jasno stavi do znanja ko donosi odluke u ekipi.

– Da sam sada na Karikovom mestu, izašao bih i borio se. Nema više finog momka – poručio je Runi.

Dodatnu pažnju privlači činjenica da Fernandeš posle poraza od Koma nije snosio vidljive disciplinske posledice niti je ostao bez kapitenske trake. Njegove primedbe na taktiku i odgovornost stručnog štaba izazvale su brojne reakcije, posebno zbog ranijeg slučaja Lisandra Martineza, koji je takođe javno kritikovao klupsko rukovodstvo.

Sa druge strane, postoje i mišljenja da Fernandešove izjave ne treba automatski tumačiti kao direktan napad na trenera. Portugalac je poznat po izraženom takmičarskom karakteru i želji za pobedom, a pojedini smatraju da su njegove reči u pisanoj formi zvučale oštrije nego u originalnom intervjuu.

Junajted u krizi, Karik pod sve većim pritiskom

Problemi Mančester junajteda ne svode se samo na odnos trenera i kapitena. Ekipa je, u seriji od sedam utakmica bez pobede, zbog čega bi novi kiks protiv Bornmuta dodatno zakomplikovao Karikov položaj.

Situaciju otežavaju i izostanci Benjamina Šeška, Kobija Mejnoa i Markusa Rašforda, koji neće biti na raspolaganju za naredni susret. Ni Fernandeš u poslednje vreme ne pruža partije na nivou na koji je navikao navijače. Njegova saradnja sa Jurijem Tilemansom nije donela očekivane rezultate, dok je učinak portugalskog veziste u prethodnom periodu ispod uobičajenog standarda.

Zbog toga se sve više postavlja pitanje da li bi Karik mogao da se odluči na radikalan potez i kapitena preseli na klupu. Ostaje i neizvesnost u vezi sa Fernandešovom budućnošću na Old Trafordu, mada bi dolazak novog trenera mogao da promeni situaciju i otvori prostor za novi početak.

Karik je, prema istim navodima, za sada zadržao posao uprkos debaklu u Italiji, ali pojedini mediji spekulišu da bi mogao da dobije još najviše jednu ili dve utakmice da popravi rezultate. Novi neuspeh mogao bi da dovede do njegove smene, dok se kao potencijalni naslednik sve češće pominje Julijan Nagelsman.

Pred Junajtedom je tako susret koji bi mogao da ima mnogo veći značaj od obične prvenstvene utakmice. Karik mora da pronađe način da stabilizuje ekipu, a odluka o Fernandešu mogla bi da pokaže da li je spreman da rizikuje i zarad autoriteta žrtvuje jednog od svojih najvažnijih igrača.