Partizan u krizi, a Ilić priznaje: Tišti me mnogo toga, ali... Sek ne može odmah na teren (VIDEO)

Trener crno-belih izneo očekivanja pred duel sa Čukaričkim.

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Fudbaleri Partizana pokušaće protiv Čukaričkog u 13. kolu Superlige (16.00, Arena premijum 1) da se vrate u pobednički ritam, nakon što su minulog vikenda poraženi u Pančevu od Železničara (1:0). Crno-beli nikako ove sezone ne uspevaju da uđu u kontinuitet dobrih igara i rezultata, što pokazuje i stanje na tabeli, gde trenutno zauzimaju deseto mesto, sa samo 11 bodova.

Prilika za popravni je sutra u Humskoj, a rival dobro poznat i uvek neugodan. Posle smene trenera i odlaska Marka Jakšića uspeli su "brđani" da savladaju Zemun (3:0), a predvođeni velikim brojem iskusnih igrača pokušaće da ostanu neporaženi na stadionu JNA.

Svestan je i šef struke "parnog valjka" Saša Ilić (48) da situacija nije dobra, priznaje da ga mnogo toga muči, iako je i prethodnih dana dobio punu podršku od čelnika kluba na čelu sa predsednikom Rasimom Ljajićem.

- Tišti me mnogo toga, ali ništa ne delim sa javnošću - rekao je Ilić, a potom nastavio:

- Sa mnogim ljudima koji se bave trenerskim poslom se čujem i pričamo o Partizanu, kao i sa igračima. Svi su saglasni da je ovo teška situacija i da kriza traje dugo. Jednostavno, daju mi podršku da istrajem. Nije lako ni meni, ni navijačima, ali neke stvari ne mogu da se promene kako smo zamislili. Biće potrebno vreme, a da li ga imamo? U Partizanu ga nikad nema.

Makar se tenzija oko statusa Dembe Seka (25) stišala, s obzirom da je Senegalac nakon nediscipline na treningu i pokušaja da se obračuna sa saigračem Nikolom Čumićem, bio izbačen iz ekipe. Krilni ofanzivac je iz drugog puta pristao da se izvini pred celim timom, ali i dalje neće biti u konkurenciji za sastav.

- Nije trebao Sek da se izvini Saši Iliću, nego saigračima, jer je njima napravio problem. Kasno je to uvideo i izvinio se. Prošlo je pet-šest dana i u narednom periodu, ako bude kvalitetno trenirao, biće u konkurenciji za tim. Protiv Čukaričkog sigurno neće. Ako neko misli da je normalno da igrač napravi problem, izvini se i odmah igra posle toga, ne može tako. Tako bi trebalo da se radi u svakom klubu - naglasio je Ilić.

Legendarni kapiten crno-belih zna kako se radi u klubu sa Banovog brda, jer je upravo tamo i počeo samostalnu trenersku karijeru.

- Uvek su neizvesne utakmice sa Čukom u poslednje vreme. Poznajem većinu igrača privatno, sa mnogima sam i igrao, nekima sam bio trener. Promenili su šefa struke, dobili novu energiju i čeka nas težak meč, jer imaju fudbalere koji mogu da nam naprave problem. S druge strane, očekujem da ponovimo disciplinu i želju kao protiv Železničara, ali da ovog puta dođemo do tri boda. Ne znam više gde može da se preokrene sezona i koliko dublje možemo da tonemo, ali ovo je prilika da se koliko-toliko pomerimo sa mesta na kom smo sada. Pobede su jedini lek, one podižu samopouzdanje igračima i treneru - podvukao je Ilić.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Popularni Sale se na kraju osvrnuo na košarkaški večiti derbi u Evroligi, koji je bio veoma dramatičan i zanimljiv, a na kraju je posle produžetka slavio Partizan protiv Crvene zvezde (85:82).

- Gledao sam derbi, čestitam na pobedi, zasluženo. Mislio sam da ćemo ranije rešiti sve, ali dokazano je da u košarci nikad ne možeš da budeš siguran i da meč traje 40 minuta. Zahvaljujući Pajoli i njegovoj trojci smo na kraju slavili. Raduje me ta serija, kao što me ne raduje ova u fudbalskom klubu - zaključio je Ilić uz kiseli osmeh.