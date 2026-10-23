STRAŠNO U bunarima u Lici su pronađene ''večne hemikalije'': "Plenkoviću, ne spinuj slučaj otpada kod Gospića!"
SABORSKI zastupnik "Mosta", Zvonimir Troskot, upozorio je da su novi nalazi potvrdili prisustvo PFOA (večnih hemikalija) u dva bunara u Lici, poručivši da time padaju pokušaji Vlade i njenog premijera da umanje ozbiljnost slučaja otpada kod Gospića. Od Vlade traži jasan odgovor na pitanje kako će sanirati podzemne vode.
Troskot je na konferenciji za novinare upozorio da su novi nalazi potvrdili prisustvo PFOA, takozvanih večnih hemikalija, u dva bunara u Lici, poručivši da time padaju pokušaji Vlade i premijera Andreja Plenkovića da umanje ozbiljnost slučaja otpada kod Gospića.
Od Vlade je zatražio jasan odgovor na pitanje kako će sanirati podzemne vode i zašto se sanacija ograničava na Gospić, dok se istovremeno upozorava i na Rakitovac kao mogući izvor zagađenja.
- Juče su objavljeni novi nalazi koji su u dva bunara potvrdili prisustvo opasnih, večnih hemikalija. To demantuje čitav pokušaj premijera Plenkovića da banalizuje situaciju u Lici. Vreme prolazi, stižu novi nalazi i pokazuju da problem nije nestao - rekao je Troskot.
Šta je PFOA
PFOA (perfluorooktanska kiselina) je klasifikovana kao kancerogen i deo je grupe hemikalija PFAS (per- i polifluoroalkil supstance), takozvanih "večitih hemikalija" jer se njihova razgradnja u životnoj sredini može razgraditi vekovima.
Poznato je da se PFOA nakuplja u krvi i može izazvati rak, poremećaje imunog sistema, kao i visok, loš holesterol.
Naglasio je da ljudi koji istražuju čitavo područje upozoravaju da silos kod Gospića nije jedini mogući izvor zagađenja, već da mora da se ispita i Rakitovac, udaljen svega nekoliko kilometara.
- Prema informacijama kojima raspolažemo, tamo se nalazi višestruko veća količina otpada, a lokacija je još bliža vodotocima. Ne možete da govorite o ozbiljnoj sanaciji ako zanemarujete jedan deo problema - tvrdi on.
Problem „večnih hemikalija“
Dodao je da novi nalazi dodatno pojačavaju zabrinutost zbog mogućeg širenja zagađenja podzemnim vodama koje se koriste za navodnjavanje zemljišta i napajanje stoke.
- Imamo nove nalaze iz bunara, a ako neko i dalje tvrdi da nema razloga za zabrinutost, neka objasni građanima zašto su večne hemikalije pronađene tamo gde ne bi smele da budu - rekao je Troskot.
Plenkoviću je poručio da ovo više nije prostor za političke spinove, već da treba da odgovori na pitanja šta se nalazi u vodi, koliko se zagađenje proširilo i kako će biti sanirano.
Kritikovao je i dosadašnji model sanacije, tvrdeći da pokrivanje silosa nije dovoljno ako su opasne materije već dospele u životnu sredinu i podzemne vode.
Istakao je da je jedina ozbiljna sanacija uklanjanje otpada — smeštanje u zatvorene kontejnere i slanje na bezbedno zbrinjavanje u specijalizovana postrojenja, poput onih u Austriji i Nemačkoj.
Prigovorio je i postupanju Državnog tužilaštva Republike Hrvatske (DORH), napomenuvši da je prošlo dvadesetak dana od najave glavnog državnog tužioca o podizanju optužnica protiv aktera koji su učestvovali u ovom slučaju, pa je upitao kada će one biti podignute.
Prozvao Milinovića
Upitao je i zašto još nema odgovora o odgovornosti ljudi koji su bili deo sistema i zašto nije ispitana odgovornost svih funkcionera tokom čijih mandata se ovo događalo, pri čemu je posebno izdvojio bivšeg župana Ličko-senjske županije iz HDZ-a, Darka Milinovića.
- Na čelu svih nezakonitih radnji je Milinović, koji ih podstiče i organizuje, a niko ne sme da mu se suprotstavi jer su svesni da bi svaki čin neposlušnosti značio nemogućnost dobijanja poslova u gradu i županiji - citirao je Troskot ranije izjave bivšeg gradonačelnika Gospića Karla Starčevića.
Ministarki zaštite životne sredine Mariji Vučković, koja je prozvala opoziciju zbog otpada u Ježdovcu, poručio je da su vladine igre i prebacivanje političkih optužbi sa brojnih ilegalnih deponija otpada na Ježdovac i Zagreb gubljenje vremena.
U tim političkim prepucavanjima, jedan od glavnih aktera te afere je Andrija Mikulić, koji je bio deo zagrebačke vlasti sa Milanom Bandićem i predsednik Skupštine Grada Zagreba u vreme kada je došlo do najvećeg zagađenja u Lici, napomenuo je Troskot.
Ministarka Vučković prozvala je opozicione političare, među kojima je i Troskot, zbog izostanka javnih istupa o ilegalnom odlaganju otpada u zagrebačkom Ježdovcu, ističući da su za tu lokaciju, kao i za druge zone sanitarne zaštite, nadležne gradske vlasti Zagreba.
(IndeXR)
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