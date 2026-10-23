STRAŠNO U bunarima u Lici su pronađene ''večne hemikalije'': "Plenkoviću, ne spinuj slučaj otpada kod Gospića!"

SABORSKI zastupnik "Mosta", Zvonimir Troskot, upozorio je da su novi nalazi potvrdili prisustvo PFOA (večnih hemikalija) u dva bunara u Lici, poručivši da time padaju pokušaji Vlade i njenog premijera da umanje ozbiljnost slučaja otpada kod Gospića. Od Vlade traži jasan odgovor na pitanje kako će sanirati podzemne vode.

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Troskot je na konferenciji za novinare upozorio da su novi nalazi potvrdili prisustvo PFOA, takozvanih večnih hemikalija, u dva bunara u Lici, poručivši da time padaju pokušaji Vlade i premijera Andreja Plenkovića da umanje ozbiljnost slučaja otpada kod Gospića.

Od Vlade je zatražio jasan odgovor na pitanje kako će sanirati podzemne vode i zašto se sanacija ograničava na Gospić, dok se istovremeno upozorava i na Rakitovac kao mogući izvor zagađenja.

- Juče su objavljeni novi nalazi koji su u dva bunara potvrdili prisustvo opasnih, večnih hemikalija. To demantuje čitav pokušaj premijera Plenkovića da banalizuje situaciju u Lici. Vreme prolazi, stižu novi nalazi i pokazuju da problem nije nestao - rekao je Troskot.

Šta je PFOA PFOA (perfluorooktanska kiselina) je klasifikovana kao kancerogen i deo je grupe hemikalija PFAS (per- i polifluoroalkil supstance), takozvanih "večitih hemikalija" jer se njihova razgradnja u životnoj sredini može razgraditi vekovima. Poznato je da se PFOA nakuplja u krvi i može izazvati rak, poremećaje imunog sistema, kao i visok, loš holesterol.

Naglasio je da ljudi koji istražuju čitavo područje upozoravaju da silos kod Gospića nije jedini mogući izvor zagađenja, već da mora da se ispita i Rakitovac, udaljen svega nekoliko kilometara.

- Prema informacijama kojima raspolažemo, tamo se nalazi višestruko veća količina otpada, a lokacija je još bliža vodotocima. Ne možete da govorite o ozbiljnoj sanaciji ako zanemarujete jedan deo problema - tvrdi on.

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Problem „večnih hemikalija“

Dodao je da novi nalazi dodatno pojačavaju zabrinutost zbog mogućeg širenja zagađenja podzemnim vodama koje se koriste za navodnjavanje zemljišta i napajanje stoke.

- Imamo nove nalaze iz bunara, a ako neko i dalje tvrdi da nema razloga za zabrinutost, neka objasni građanima zašto su večne hemikalije pronađene tamo gde ne bi smele da budu - rekao je Troskot.

Plenkoviću je poručio da ovo više nije prostor za političke spinove, već da treba da odgovori na pitanja šta se nalazi u vodi, koliko se zagađenje proširilo i kako će biti sanirano.

Kritikovao je i dosadašnji model sanacije, tvrdeći da pokrivanje silosa nije dovoljno ako su opasne materije već dospele u životnu sredinu i podzemne vode.

Istakao je da je jedina ozbiljna sanacija uklanjanje otpada — smeštanje u zatvorene kontejnere i slanje na bezbedno zbrinjavanje u specijalizovana postrojenja, poput onih u Austriji i Nemačkoj.

Prigovorio je i postupanju Državnog tužilaštva Republike Hrvatske (DORH), napomenuvši da je prošlo dvadesetak dana od najave glavnog državnog tužioca o podizanju optužnica protiv aktera koji su učestvovali u ovom slučaju, pa je upitao kada će one biti podignute.

Prozvao Milinovića

Upitao je i zašto još nema odgovora o odgovornosti ljudi koji su bili deo sistema i zašto nije ispitana odgovornost svih funkcionera tokom čijih mandata se ovo događalo, pri čemu je posebno izdvojio bivšeg župana Ličko-senjske županije iz HDZ-a, Darka Milinovića.

- Na čelu svih nezakonitih radnji je Milinović, koji ih podstiče i organizuje, a niko ne sme da mu se suprotstavi jer su svesni da bi svaki čin neposlušnosti značio nemogućnost dobijanja poslova u gradu i županiji - citirao je Troskot ranije izjave bivšeg gradonačelnika Gospića Karla Starčevića.

Ministarki zaštite životne sredine Mariji Vučković, koja je prozvala opoziciju zbog otpada u Ježdovcu, poručio je da su vladine igre i prebacivanje političkih optužbi sa brojnih ilegalnih deponija otpada na Ježdovac i Zagreb gubljenje vremena.

U tim političkim prepucavanjima, jedan od glavnih aktera te afere je Andrija Mikulić, koji je bio deo zagrebačke vlasti sa Milanom Bandićem i predsednik Skupštine Grada Zagreba u vreme kada je došlo do najvećeg zagađenja u Lici, napomenuo je Troskot.

Ministarka Vučković prozvala je opozicione političare, među kojima je i Troskot, zbog izostanka javnih istupa o ilegalnom odlaganju otpada u zagrebačkom Ježdovcu, ističući da su za tu lokaciju, kao i za druge zone sanitarne zaštite, nadležne gradske vlasti Zagreba.

(IndeXR)