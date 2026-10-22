Nesreće

NAĐENO UGLJENISANO TELO: Požar u Banji Rusandi u Melencima

Богољуб Грујић
Bogoljub Grujić

22. 10. 2026. u 16:54

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U POŽARU, koji je u ranim jutarnjim satima, izbio u staroj zgradi na području Banje Rusanda u Melencima, nastradao je, zasada, neidentifikovani, stariji muškarac.

НАЂЕНО УГЉЕНИСАНО ТЕЛО: Пожар у Бањи Русанди у Меленцима

foto: D.Nikolić

Ugljenisano telo našli su vatrogasci, nakon što su lokalizovali vatru.

- Specijalna bolnica za rehabilitaciju Rusanda taj objekat ne koristi za obavljanje svoje osnovne delatnosti, odnosno za pružanje zdravstvenih usluga - navodi se u saopštenju Specijalne bolnice u Melencima. - Objekat je potpuno izdvojen od onih koje zdravstvena ustanova koristi za obavljanje svoje delatnosti.

Foto: фото: Д.Николић

POGLEDAJ GALERIJU

Svi pacijenti, kao i ostali objekti potpuno su bezbedni i funkcionalni i rad ustanove odvija se nesmetano. Okolnosti pod kojima je požar izbio još nisu zvanično utvrđene. 

 

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