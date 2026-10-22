NAĐENO UGLJENISANO TELO: Požar u Banji Rusandi u Melencima
U POŽARU, koji je u ranim jutarnjim satima, izbio u staroj zgradi na području Banje Rusanda u Melencima, nastradao je, zasada, neidentifikovani, stariji muškarac.
Ugljenisano telo našli su vatrogasci, nakon što su lokalizovali vatru.
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju Rusanda taj objekat ne koristi za obavljanje svoje osnovne delatnosti, odnosno za pružanje zdravstvenih usluga - navodi se u saopštenju Specijalne bolnice u Melencima. - Objekat je potpuno izdvojen od onih koje zdravstvena ustanova koristi za obavljanje svoje delatnosti.
Svi pacijenti, kao i ostali objekti potpuno su bezbedni i funkcionalni i rad ustanove odvija se nesmetano. Okolnosti pod kojima je požar izbio još nisu zvanično utvrđene.
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