NAĐENO UGLJENISANO TELO: Požar u Banji Rusandi u Melencima

Ugljenisano telo našli su vatrogasci, nakon što su lokalizovali vatru.

- Specijalna bolnica za rehabilitaciju Rusanda taj objekat ne koristi za obavljanje svoje osnovne delatnosti, odnosno za pružanje zdravstvenih usluga - navodi se u saopštenju Specijalne bolnice u Melencima. - Objekat je potpuno izdvojen od onih koje zdravstvena ustanova koristi za obavljanje svoje delatnosti.

Svi pacijenti, kao i ostali objekti potpuno su bezbedni i funkcionalni i rad ustanove odvija se nesmetano. Okolnosti pod kojima je požar izbio još nisu zvanično utvrđene.