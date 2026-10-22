POGINUO MEŠTANIN, OTAC DVOJE DECE: Detalji teške saobraćajne nesreće kod Zrenjanina

Posle lančanog sudara u kojem se kamion pun repe prevrnuo, a ugestvovao je još jedan manji kamion i dva automobila, poginuo je četrdesetdevetogodišnji N.D. iz Elemira, koji se u momentu nesreće nalazio u manjem kamionu.

Okolnosti i uzrocir ove teške saobraćajne nesreće još uvek nisu saopšteni za javnost, a meštani sela Elemir, sa tugom i nevericom primili su vest sa je porodičan čovek, otac dvoje dece izgubio život.

Takođe, osim informacije da su tri osobe zadobile teške i tri lake telesne povrede u ovom svojevrsnom “karanbolu” na putu, koji je dugo bio zatvoren za saobraćaj, zbog velike količine repe prosute po njemu, nema dodatnih obaveštenja o stepenu povreda ostalih učesnika u nesreći.