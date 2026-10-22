Nesreće

POGINUO MEŠTANIN, OTAC DVOJE DECE: Detalji teške saobraćajne nesreće kod Zrenjanina

Б. Г.

22. 10. 2026. u 17:07

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Teška saobraćajna nesreća koja se u sredu u popodnevnim časovima dogodila na putu Zrenjanin-Novi Sad, neposredno kod Žabaljskog mosta, odnela je jedan život, uz tri teže i tri lakše povređene osobe.

ПОГИНУО МЕШТАНИН, ОТАЦ ДВОЈЕ ДЕЦЕ: Детаљи тешке саобраћајне несреће код Зрењанина

B, G.

 Posle lančanog sudara u kojem se kamion pun repe prevrnuo, a ugestvovao je još jedan manji kamion i dva automobila, poginuo je četrdesetdevetogodišnji N.D. iz Elemira, koji se u momentu nesreće nalazio u manjem kamionu.
   Okolnosti i uzrocir ove teške saobraćajne nesreće još uvek nisu saopšteni za javnost, a meštani sela Elemir, sa tugom i nevericom primili su vest sa je porodičan čovek, otac dvoje dece izgubio život.
    Takođe, osim informacije da su tri osobe zadobile teške i tri lake telesne povrede u ovom svojevrsnom “karanbolu” na putu, koji je dugo bio zatvoren za saobraćaj, zbog velike količine repe prosute po njemu, nema dodatnih obaveštenja o stepenu povreda ostalih učesnika u nesreći.
 

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