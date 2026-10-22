SAZNAJEMO: Određen pritvor kriminalnoj grupi iz Novog Sada koja je htela da vrši nasilje u Beogradu na izborni dan!

VIŠI sud u Beogradu odredio je na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pritvor petorici osumnjičenih da su na dan održavanja parlamentarnih izbora, u nedelju 25. oktobra 2026. godine, u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije planirali vršenje nasilja, nereda, kao i napada na neistomišljenike i policijske službenike.

VJT Beograd

Pritvor je određen džavljaninu Republike Hrvatske Marku V. (37), državljaninu Republike Bosne i Hercegovine Dejanu L. (36), te državljanima Republike Srbije Dragoljubu J. (41), Draganu R. (35) i Marku I. (41).

Osumnjičenoj Teodori Č. je prethodno odlukom tužioca ukinuto zadržavanje i ona je puštena da se brani sa slobode.



Podsetimo, osumnjičenii su juče uhapšeni, a ranije danas su se na saslušanju mahom branili ćutanjem.

VJT u Beogradu je ranije saopštilo da se sumnja da su navedeni osumnjičeni pozivali i podsticali da se silom svrgnu najviši državni organi, pripremali izvršenje krivičnog dela, nabavljali sredstva za njegovo izvršenje, te da su dogovarali, planirali i organizovali i stvarali uslove za neposredno izvršenje krivičnog dela.

U svom neposrednom okruženju su, kako se sumnja, regrutovali ljude za fizičke obračune u Beogradu na dan održavanja parlamentarnih izbora, u nedelju 25. oktobra 2026. godine.

Namera osumnjičenih na čelu sa Marko V. je da sa mobilnim timovima, koji se prave na osnovu “Bezbednosnog protokola za mobilne timove” čiju izradu je organizovala takozvana "Grupa za bezbednost", svi dođu u Beograd radi nasilne promene ustavnog uređenja i svrgavanja najviših državnih organa.

Ovaj plan bi se realizovao tako što bi se sa mobilnim timovima, koji funkcionišu van zakonskih okvira, uz upotrebu oruđa i oružja, napadali neistomišljenici i policijski službenici.

Sredstva za izvršenje krivičnih dela - fantomke, motke, baklje, noževe i oružje, obezbedila bi ova grupa na čelu sa Markom V.

Marko V. bi prema planu ove grupe, komandovao nad oko 40 ljudi, a priključile bi mu se i druge grupe lica, tako da bi prema njegovoj proceni raspolagao sa oko 80 do 90 lica.

Vein je planirao da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se, prema njegovom planu, “pale automobili, hvataju ćaciji, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri”.

Pored toga, Marko V. je rekao i da bi ubo nožem kandidata na listi SNS za poslanika V.Đ, kao i da bi ga ubio udarcima čekića u slepoočnicu za primer drugima.

