IDEMO NA POBEDU KAO I UVEK: Šef stručnog štaba Vojvodine optimista pred meč sa ekipom Mladosti iz Lučana

FUDBALERI novosadske vojvodine, u subotu od 18 časova gostuju ekipi Mladosti iz Lučana, a Marko savić šef stručnog štava "stare dame" je optimista, iako je, kako je rekao, Mladost neugodna i iskusna ekipa, ali da idu na pobegu kao i uvek.

FOTO: FK Vojvodina

– Očekuje nas zahtevna utakmica, izuzetno poštujemo Mladost kao klub i trenera Radovana Ćurčića i njihovu preiskusnu ekipu, ali imaju i neke interesantne mlade igrače - kaže Savić. - Imaju jasan stil igre i jako su nezgodni u svemu tome. Broj bodova koji su osvojili su svima nama upozorenje da ne možemo da očekujemo niti očekujemo laku utakmicu. S jedne strane smo spremni, a s druge nije lako da osujetimo to u čemu su dobri. Ali, mi smo Vojvodina i moramo da idemo na tri boda.

Govoreći o igri na veštačkoj podlozi, Savić je rekao da je svakako bolje veštačka trava nego da je neki loš teren sa prirodnom travom, kao pšto je to ranije bio slučaj, ne u Lučanima, nego generalno.

- Nije ista podloga, ali mi moramo da se adaptiramo jer dosta ekipa u Srbiji igra na veštačkom terenu – istakao je Savić.

Pohvalno govoreći o kvalitetima domaće ekipe, šef stručnog štaba Vojvodine je istakao

da njegovi igrači moraju da igraju strpljivo i u punom fokusu.

FOTO: FK Vojvodina

- Oni su dobri defanzivno, ali i u tranziciji, jer dođu 10-15 puta svakoj ekipi u neki obećavajući napad. S druge strane su mirni da se brane u niskoj zoni i jako su dobri u tome. Fokus i koncetracija su ključ. Mi smo uvek motivisani sami zbog sebe, svi komplimenti protivniku, jasno nam je da će biti teško, ali mi imamo cilj da pobedimo u svakoj utakmici - poručio je Savić.

Na terenu u Lučanima, odnosno u timu neće biti samo Lazara Nikolića, koji ima žute kartone kao i od ranije povređeni Buteana.

Govoreći o pojedincima na koje treba posebno obratiti pažlju, Savić kaže da ima dosta interesantnih i mladih igrača, ali i iskusnih Jovančić, Jovičić, Mladenović, Varjačić, Jovanović.

- Imaju dobru ekipu, puno igrača koji su igrali na vrhunskom nivou. Kao grupa su nezgodni - kaže Savić, ne želeći da priča o borbi za titulu, iako ima najveće moguće ambicije. - Sada nije trenutak da se priča o tome. Mi idemo meč po meč i hoćemo da pobedimo svakog protivnika i da na kraju podvučemo crtu. Nije dobro da je sada podvlačimo. Mi svakako imamo tu ambiciju da postanemo šampioni, ali to nije projekat od šest meseci ili godinu dana. To je projekat koji treba da bude malo duži. Crvena zvezda je stavila neku lestvicu, imaju 11 pobeda iz 12 utakmica, jako je teško, ali i oni nekad mogu da padnu. Klub ide u tom smeru da želi da postane šampion, da li ove ili sledeće sezone, videćemo, na kraju godine podvlačimo crtu.

On smatra da poraz od Crvene zvezde u prošlom kolu neće uticati na igru Mladosti.

– Ne verujem da im je poljuljano samopouzdanje, jer su stabilni i ne razmišljamo o tome. Takođe, protiv Zvezde im nije igralo šest ili sedam standardnih igrača i jedan rezultat ih neće poremetiti. Oni su uostalom prvi gol od Zvezde primili tek posle skoro 45 minuta. Ali, ne mislimo o tome, mislimo na našu igru – zaključio je Savić.