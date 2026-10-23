OD 1. NOVEMBRA NOVA PRAVILA VOŽNJE: Vozačima poseban apel na ovo, kazne do čak 800.000 dinara

OD sledeće sedmice, tačnije od nedelje, 1. novembra, stupaju na snagu nova pravila voženje i važe za sve vozače.

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Naime, zakonska obaveza korišćenja zimske opreme na automobilima u Srbiji stupa na snagu 1. novembra.

Međutim, promenljivo jesenje vreme i mogućnost ranijih snežnih padavina svake godine među vozačima otvaraju istu dilemu, da li policija može napisati kaznu ako sneg iznenadi pre ovog datuma, a evo i koliki nas trošak čeka kod vulkanizera.

Gostujući u jutarnjem programu, stručnjak sa linije tehničkog pregleda, Milan Ristić i reporterka Marija Čanković razrešili su ključne nedoumice o zimskim i univerzalnim gumama, dubini šare i pravim načinima da sačuvate novčanik, ali i glavu na ramenima.

Jedno od najčešćih pitanja vozača jeste da li pre prvog dana novembra preti novčana kazna ukoliko se na putevima pojave poledica ili sneg dok su na vozilu još uvek letnji pneumatici.

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- Od 1. novembra zimska oprema jeste zakonski obavezna, ali pre tog datuma vozači ne treba da strahuju od pisanja kazni jer se to neće dogoditi. Međutim, ključna stvar je lična odgovornost. Letnja guma usled niskih temperatura i snega gubi elastičnost i prijanjanje za podlogu, čime direktno ugrožavate i svoju i tuđu bezbednost. Automobil sa letnjim gumama na poledici gubi pravac kretanja i drastično produžava zaustavni put pri kočenju - upozorava Milan Ristić sa linije tehničkog pregleda.

Mnogi vozači veruju da je guma bezbedna sve dok gazeći sloj ima dovoljnu dubinu, ali stručnjaci skreću pažnju na skrivenu opasnost.

- Minimalna dozvoljena dubina šare za zimski pneumatik iznosi 4 milimetra (dok je za letnje 1,6 mm) i ona je označena TWI indikatorom na samoj gumi. Međutim, zamka leži u tome što se guma usled necentriranog trapa često nepravilno troši po bočnim ivicama. Čak i ako je dubina gazećeg sloja po sredini u redu, jako potrošena ivica gumu čini nebezbednom za zimsku vožnju. Prilikom kupovine ili provere obavezno pregledajte ceo profil gume -ističe Ristić.

Veliki broj vozača u Srbiji opredeljuje se za takozvane univerzalne gume (za sva četiri godišnja doba) kako bi izbegli troškove sezonske zamene.

- Gume za sva četiri godišnja doba zakonski su dozvoljene u Srbiji i sa njima se bez problema može voziti zimi. Međutim, svi testovi pokazuju da prava zimska guma pruža ubedljivo najbolju zaštitu i najkraći zaustavni put. Takođe, vozači moraju biti oprezni ako putuju u inostranstvo, u zemljama poput Nemačke univerzalni pneumatici bez odgovarajućih zimskih homoligacija nisu dozvoljeni i možete platiti visoke kazne - dodaje Ristić.

Cene vulkanizerskih usluga variraju u zavisnosti od servisa, dimenzije točka i vrste felni.

Cena zamene i balansiranja: Kreće se od 600 do 4.000 dinara po točku.

Savet za štednju: Ukoliko imate drugi set felni na koje su već namontirane zimske gume, umesto demontaže i balansiranja plaćate samo prostu zamenu kompletnih točkova, što je neuporedivo jeftinije i dugoročno štedi novac.

Mogu li se zameniti samo dve gume? Ukoliko niste u mogućnosti da kupite sve četiri gume odjednom, stručnjaci savetuju da zimske pneumatike obavezno stavite bar na pogonsku (upravljačku) osovinu.

Na toj osovini je najveći teret i sila kočenja, pa novi pneumatici napred daju dragoceno vreme za reakciju u rizičnim situacijama na putu.

Stručnjaci na kraju apeluju na vozače da zamenu obave pre zakonskog roka kako bi izbegli višesatne redove kod vulkanizera.

Cene kompleta novih zimskih guma kreću se od oko 17.000 do čak 60.000 dinara, u zavisnosti od dimenzije i proizvođača.

Ako tek treba da kupite nove zimske gume, ovogodišnja ponuda pokazuje da za najčešće dimenzije postoji veliki raspon cena, pre svega u zavisnosti od proizvođača i klase pneumatika.

Proverom aktuelnih cenovnika specijalizovanih prodavnica i velikih onlajn trgovina, kao i oglasa trgovaca, može se videti da se pojedine gume mogu naći za oko 5.000 dinara po komadu, dok kvalitetniji modeli poznatih proizvođača prelaze 12.000, 13.000, pa i 15.000 dinara.

Kod dimenzije 195/65 R15, jedne od najzastupljenijih na domaćem tržištu, cene se, zavisno od proizvođača, kreću od 5.900 do 9.000 dinara po komadu.

Još veća razlika vidi se kod dimenzije 205/55 R16, takođe veoma česte na domaćim automobilima.

Raspon cena je, opet zavisno od toga ko gumu proizvodi, od 4.900 do 13.000 dinara po komadu.

Kod manjih gradskih automobila, dimenzija 175/65 R14, aktuelna ponuda takođe pokazuje širok raspon - od 4.350 do 5.800 dinara po komadu.

Za vlasnike automobila sa većim točkovima, odnosno dimenzijom 225/45 R17, izbor je još skuplji – od 5.200 do 15.000 dinara po gumi, zavisno od proizvođača.

Što se tiče kazni, ako vas saobraćajna policija u periodu od 1. novembra do 1. aprila zatekne da vozite sa letnjim gumama, a na kolovozu su sneg, led ili poledica, kao pojedinca vas može očekivati globa od 10.000 do 20.000 dinara.

Kazne su još i više ako ste odgovorno lice - od 6.000 do 50.000 dinara, dok je kazna za pravno lice u rasponu od 60.000 do čak 800.000 dinara.

(Blic)

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