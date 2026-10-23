MINISTARSTVO odbrane Rusije objavilo je snimak ruskih vojnika vraćenih iz ukrajinskog zarobljeništva u Belorusiju.

ria novosti/printscreen

Sa teritorije pod kontrolom kijevskog režima vraćeno je 270 ruskih vojnika, dok je Rusija predala 270 zarobljenih pripadnika Oružanih snaga Ukrajine.

Na snimku se vidi kako se oslobođeni ruski vojnici izlazeći iz zgrade ukrcavaju u autobus. Kažu da su odlično raspoloženi i da su srećni što se konačno vraćaju kući.

- Konačno smo svi kod kuće. Hvala svima, pre svega našim najbližima - poručio je jedan od vojnika.

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