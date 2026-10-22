Hapšenja i istraga

U DŽEPU DVA PAKETA SA KOKAINOM: Uhapšen muškarac (22) iz Zrenjanina  

Богољуб Грујић
Bogoljub Grujić

22. 10. 2026. u 17:03

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Zrenjaninska policija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila je dvadesetdvogodišnjeg L. K. iz Zrenjanina, zbog  sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene  proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

У ЏЕПУ ДВА ПАКЕТА СА КОКАИНОМ: Ухапшен мушкарац (22) из Зрењанина  

Foto: Depositphotos/pryzmat

Policija je kod njega pronašla dva paketa sa ukupno oko 27 grama materije za koju se sumnja da je kokain.
L. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
 

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