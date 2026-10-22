U DŽEPU DVA PAKETA SA KOKAINOM: Uhapšen muškarac (22) iz Zrenjanina
Zrenjaninska policija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila je dvadesetdvogodišnjeg L. K. iz Zrenjanina, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.
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