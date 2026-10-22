BEŽI ŽELJKO, ZGAZIĆU TE: Svedok ispričao kako su svađa na "tiktoku" i prenos uživo kulminirali gaženjem čoveka u Senaji

MIROSLAV Jeftić, koji je 24. januara prošle godine otvorio "lajv" na "tiktoku" na kojem su se posvađali Vasilije Bičanin i Željko K. iz sela Senaja kod Mladenovca, pa je Bičanin uveče iz Beograda došao u to selo i vozeći brže autom udario Željka na ulici, koji je zbog toga preminuo, ispričao je danas u Višem sudu u Beogradu na suđenju Bičaninu, optuženom za ubistvo, šta se sve dogodilo.

S. J. M.

- Otvorio sam "lajv" i otišao da kupim pivo i kada sam se vratio, rekli su mi da su se Vasilije i Željko u 7 sati ujutru posvađali zbog Živadinke, neka sa "tiktoka" iz Nemačke, jedan je napadao, a drugi branio. Željko mu je valjda opsovao majku i tako se zaoštrila svađa, koja je trajala narednih nekoliko sati. Vasilije mu je rekao da hoće da dođe i Željko mu je sam dao adresu. Mi smo mu na "lajvu" govorili, "nemoj, šta to radiš", ali je on i napisao u komentaru adresu da ovaj ne zaboravi. Vasilije je došao i napravio "sr.nje" - rekao je Jeftić.

On je naveo da je Željko i snimao u "lajvu" dok je čekao Vasilija i da je ušao u prodavnicu, uzeo pivo, eksirao, ga i otišao kući. Onda je opet izašao posle 20 minuta.

- Vasilije je promašio selo, pa je stao i nekog crnca pitao, nama je to bilo smešno, a onda je nekog čoveka povezao i ponudio mu 2.000 dinara da mu pokaže gde je Senaja. Kada je došao u selo prošao je pored Željka i rekao mu na lajvu, "a poneo si palicu, da sam hteo mogao sam da te zgazim". Željko je u jednom bio momentu skočio na neki pogrešan auto, nije dobro video u mraku. Vasilije je onda prošao pored njega i otišao do kraja ulice, okrenuo se i stao. Rekao mu je: "Beži Željko, zgaziću te". Drugi su na "tiktoku" dobacivali "kakva je Željko budala, uzeće mu auto", "Željko gađaj ga palicom"... Valjda se zbog tih komentara ohrabrio i kada je Vasilije krenuo autom, Željko je počeo da trči ka njemu sa palicom i govori, "dođi, dođi". Išao je krajem ulice. Sve je to snimao, a mi smo mu govorili da se skloni sa puta. Kada je video da mu je Vasilije prišao, spustio je telefon uz nogu i nama je bilo sve crno, ali se čuo udarac. Onda se čuju komšije izdaleka, kako kažu, "vidi, zgazi čoveka" - ispričao je Jeftić.

SKRENUO AUTOM KA BANKINI DA GA ZAKAČI SVEDOK Slavica Radovanović iz Senaje ispričala je u sudu da je te večeri išla kući i videla Željka kako sam stoji na ulici 15 metara prekoputa nje i telefonira. - Željko je stajao na travnjaku pri bankini i naišao je sivi automobil velikom brzinom i skrenuo na bankinu da bi valjda zakačio Željka. On je skočio unazad i auto je prošao. Nisam videla da je Željko osim telefona, još nešto držao u ruci. Ušla sam u kuću uplašena i posle sedam do deset minuta čula sam zvuk automobila u velikoj brzini. Pogledala sam i taj sivi auto se vraćao, ali nikoga nisam videla na ulici - ispričala je svedok.

Odgovarajući na pitanja rekao je da je Željko tada bio sam, da je glumio da su mu tu neki drugari, ali da nikoga nije bilo. Rekao je i da se u lajvovima na "tiktoku" svi svaki dan svađaju, da svako svakome svašta kaže, ali da su njih dvojica baš preterali. Snimak "lajva" dao je tužilaštvu.

Svedoci Dušan Pavlović i Velibor Dimitrijević iz Senaje ispričali su da su sedeli ispred prodavnice i pili pivo, kada je došao Željko i sa nekim se svađao preko "tiktoka".

- Neka žena mu je rekla, "idi kući, naći će te", a neki čovek "ubiću te 120" i on je otišao kući, ali se posle vratio - ispričao je Pavlović. - Krenuo je ulicom uz brdo i samo smo čuli da ga je udarilo nešto. Potrčali smo gore i videli ga kako leži u šancu, a vozilo je otišlo.

Dimitrijević je potvrdio da je Željku neki muškarac rekao "zgaziću te autom sa 120".

- Svađao se 10, 15 minuta sa nekom ženom i muškarcem, a čulo se više glasova. Neko mu je i pretio. Okrenuo je u jednom trenutku telefon ka nama, ali smo mu rekli da nas ne snima. Rekao je nekom, "čekam vas da dođete". Imao je drvenu palicu, kao dasku, koja se pri vrhu širila i neku tanku, crnu dužine do pola metra. Otišao je kući, ali se vratio i čuo sam ga kako govori, dok prolazi blizu nas, "ne možete dalje, gore je slepa ulica, morate da se vratite". Otišao nekih 80 metara od nas, kada smo čuli udarac. Posle toga smo mu prišli - ispričao je Dimitrijević.