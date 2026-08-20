SKANDAL U ZAGREBU! Rusi nisu hteli da pruže ruku "lažnom" Hrvatu

Hrvatski gimnastičar Ilja Kovtun (23) osvojio je titulu evropskog prvaka u višeboju na Evropskom prvenstvu u Zagrebu.

: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia Pictured: illia kovtun,arseniy dukhno,daniel marinov,gv,general view

U svom prvom nastupu pod hrvatskom zastavom, sportista rođen u Ukrajini briljirao je na razboju, gredi i parteru. Postigao je najbolji rezultat dana na razboju sa 14,500, bio je drugi na gredi sa 14,200, a peti na parteru sa 14,100.

Izveo je preskok sa zadovoljavajućim rezultatom od 13,900, ali je pred kraj svoje vežbe na konju sa hvatkama pao sa sprava i dobio rezultat od 12,800. Na poslednjoj spravama, karikama, Kovtun je postigao rezultat od 13,333, nadmašivši srebrnog osvajača medalje Arsenija Duhna sa 82,832 za najmanju moguću razliku od hiljaditi deo, dok je Danijel Marinov osvojio bronzu sa 81,899.

Kovtun je tako osvojio treće zlato za hrvatsku gimnastiku na Evropskom prvenstvu, nakon Marija Možnika i Tina Srbića, koji su bili najbolji na razboju 2015. i 2023. godine.

The men’s all-around podium at Euros!



🥇Illia Kovtun (CRO)

🥈Arseniy Dukhno (WG2/RUS)

🥉Daniel Marinov (WG2/RUS)#Zagreb2026 pic.twitter.com/G0UdsgMnru — Gymnastics Now (@Gymnastics_Now) August 19, 2026

- Ovo je moje prvo zlato u višeboju i naravno da sam veoma srećan. Mogao sam to da uradim bez grešaka, ali medalja je tu i ima još tri finala. Još nisam ni shvatio da sam osvojio zlato, sve je prošlo prebrzo za mene. Bila je greška na konju sa hvataljkama, ali za danas je ovo bilo dovoljno za zlato. U budućnosti ću se truditi da budem još bolji. Najvažnije je da je trener srećan, jer je ovo medalja posle dugog vremena netakmičenja“, rekao je Kovtun nakon osvajanja zlata.

Kovtun će se takmičiti u finalu partera u petak, dok će se u subotu takmičiti i u finalu gredi i razboja.

- Pripreme za finale počinju od četvrtka. Teško mi je reći gde imam najveće šanse da osvojim medalju. Možete doći najspremniji, ali biste mogli i pogrešiti. Daću sve od sebe, pa šta god da bude. Drago mi je što me je publika prihvatila i navijala za mene. Došlo je mnogo dece iz svih hrvatskih klubova i njihova podrška mi mnogo znači“.

Kovtun je takođe tokom celog takmičenja patio od plikova na ruci.

- Ono što me je najviše brinulo je to što sam stalno krvario, pa je postojala opasnost da se okliznem - zaključio je Kovtun, koji je bio u centru skandala nakon intoniranja himne.

Naime, Rusi Duhno i Marinov odbili su da se na postolju zajedno fotografišu sa svojim medaljama, gestikulirajući ljudima u organizaciji, a nisu ni pružili ruku Kovtunu.