MUK NA MARAKANI! Miljenik navijača Crvene zvezde odlazi iz kluba, ponuda velikana se ne može odbiti

NA dan meča Crvene zvezde i Viktorije Plzenj pojavila se vest koja će rastužiti "delije"!

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Fudbalski klub Crvena zvezda će verovatno ostati bez brazilskog napadača Bruna Duartea. On bi mogao da nastavi karijeru u redovima brazilskog velikana Vaska da Game.

Na stolu crveno-belih je ponuda iz Brazila, koju će verovatno prihvatiti. Naime, poznati brazilski klub Vasko da Gama stigao je po 30-godišnjeg napadača. Za njegove usluge nude milion i po evra.

Duarteu je ponuđen ugovor na dve i po godine. Finansijski detalji za sada nisu poznati i videćemo da li će posao biti uspešno sproveden u delo.

A ono što dodatno ostavlja gorak ukus je činjenica da bi Brazilac mogao da ode na tužan način. Neće stići ni da se oproste od Delije, čiji je ljubimac, jer se povredio na treningu i neće biti na večerašnjoj utakmici protiv Viktorije Plzenj.

Ipak, na Marakani će ostati upamćen kao jedan od igrača koji je uvek davao sve od sebe. Tu je od leta 2024. godine, odigrao je 98 utakmica sa odličnim učinkom od 42 gola i 14 asistencija.

Bruno Duarte je proizvod omladinske akademije Palmeirasa. Nije dobio šansu u prvom timu, pa je otišao u portugalski tim. Zatim je usledila internacionalna karijera. Igrao je za ukrajinski Lavov, saudijski Damak, i portugalske timove Farnsa i Vitoria Gimaraeš.

Eventualni rastanak bi otvorio novo poglavlje i za igrača i za klub, a konačnu reč daće dogovor svih strana uključenih u posao. Za Duartea, povratak u domovinu bi bila prilika da nastavi karijeru u veznom redu koji mu je poznat, dok bi Crvena zvezda bila bez jednog od svojih napadačkih rešenja.

Beogradski klub će sada pažljivo proceniti sve okolnosti pre nego što donese eventualnu odluku, posebno jer je napadački kadar uvek jedan od ključnih delova tima. Brazilac je uspeo da ostavi trag tokom boravka u Beogradu, pa bi njegov odlazak sigurno izazvao emocije među navijačima crveno-belih.

Naredni dani bi trebalo da daju jasniju sliku o tome da li će pregovori biti dovedeni do kraja i da li će Duarte zaista promeniti srednji put. Do tada, ostaje da se vidi da li će priča o transferu dobiti zvaničnu potvrdu i završiti se razdvajanjem koje se već ozbiljno nazire.