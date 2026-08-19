OTAC ČETVORO DECE "AUDIJEM" UDARIO U AUTOBUS: Detalji teške saobraćajne nesreće kod Mladenovca
U stravičnoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u Mladenovcu u utorak, oko 23.55, nastradao je Marko J. (43) iz obližnjeg sela, otac četvoro dece.
Prema prvim informacijama, do udesa je došlo u Ulici kralja Petra Prvog, kada je Marko, dok je bio sam u automobilu, svojim "audijem", navodno prešao u suprotnu traku i sudario se sa autobusom gradskog prevoza, koji je bio pun mlađih putnika.
U nesreći je povređen vozač autobusa S. Đ. (41), kao i sedmoro mladih iz autobusa koji je išao prema Beogradu, a koji su kolima Hitne pomoći prevezeni u bolnicu radi zbrinjavanja.
Marko J. je preminuo na mestu, a vatrogasci-spasioci su ga iz uništenog vozila izvukli bez znakova života. Od siline udarca, "audi" se odbio, sleteo sa puta i udario u ogradu jedne firme.
Testiranjem je utvrđeno da vozač autobusa nije imao alkohola u krvi, a po nalogu tužioca, telo nastradalog prevezeno je na obdukciju u Institut za sudsku medicinu.
- Udarac je bio strahovit, čuo se jak prasak. Automobil se nakon kontakta sa autobusom doslovno katapultirao van puta i zakucao u ogradu - navode poznanici nastradalog. - Marko je otac četvoro male dece. Radio je po četiri posla kako bi prehranio porodicu, da mališanima ništa ne zafali. Eto, zbog toga što nije mislio na sebe smo ga i izgubili. Vraćao se iz Malog Požarevca ka svom selu, do kog je imao još pet minuta, ali je, možda, na trenutak zaspao za volanom i sudario se sa autobusom.
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