Srbija

MAGLIČ LOKALIZOVAN, STOLOVI TINJAJU: Požari na teritoriji Kraljeva još aktivni

Goran Ćirović

20. 08. 2026. u 12:18

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Požar koji je juče zahvatio oko tri hektara niskog rastinja u borovoj šumi, na nekoliko lokacija u ataru sela Maglič, nadomak Kraljeva, lokalizovan je jutros oko 10.30, dok je na Stolovima još aktivan.

МАГЛИЧ ЛОКАЛИЗОВАН, СТОЛОВИ ТИЊАЈУ: Пожари на територији Краљева још активни

G.Šljivić

Vatrogasci su u Magliču, u zaseoku Tršljiće, uspeli da obuzdaju vatrenu stihiju i spreče njeno dalje širnje uprkos veoma nepristupačnom i kamenitom terenu, bez prilaznih i bilo kakvih drugih puteva ili staza, gaseći požar iz naprtnjača i uz ogromne napore drže situaciju pod kontrolom.

G.Šljivić

Gašenje na nepristupačnom terenu

Na planini Stolovi lokalizovana su tri od četiri žarišta. Prizemni požar niskog rastinja i suve trave aktivan je na nepristupačnoj, strmoj litici, a u gašenju osim 13 vatrogasaca-spasilaca učestvuje i osam radnika „Srbijašuma“ sa svojom mehanizacijom, dobrvoljci i meštani ovog područja.

G.Šljivić

Stolovi poviše Kraljeva

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