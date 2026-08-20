ELITNI SRPSKI SUDIJA ZAVRŠIO U BOLNICI: Igrač ga napao i udarao u glavu tokom utakmice

Nemile scene nadomak Brčkog

Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski sudija Premijer lige Bosne i Hercegovine, Bojan Makarić, napadnut je u nedelju uveče tokom turnira u malom fudbalu u mestu Brezovo Polje kod Brčkog, potvrđeno je iz Policije Brčko distrikta i lokalnih medija.

Incident se dogodio oko 23 sata, kada je, prema navodima očevidaca, jedan od igrača tokom utakmice fizički nasrnuo na Makarića i zadao mu više udaraca u predelu glave.

- Policiji je događaj prijavljen 18. avgusta u 23.07 sati. Prema prijavi, igrač je na fudbalskom turniru udario sudiju u glavu, nakon čega je zatražena intervencija Službe hitne medicinske pomoći - saopšteno je iz Policije Brčko distrikta.

Policijski službenici su odmah po prijavi izašli na teren, ali su utvrdili da su Makarića prijatelji već transportovali u Bijeljinu radi pružanja lekarske pomoći.

Nešto posle ponoći, Policijska uprava Bijeljina obavestila je kolege iz Brčkog da se u tamošnjoj Službi hitne medicinske pomoći nalazi osoba povređena na turniru u Brezovom Polju. Prema trenutnim informacijama, lekari čekaju rezultate CT snimanja glave kako bi se precizno izjasnili o stepenu zadobijenih povreda.

Iz policije su najavili da će, nakon utvrđivanja svih činjenica i identifikacije napadača, protiv odgovornih biti preduzete zakonom propisane mere.

Bojan Makarić je dugogodišnji sudija sa bogatim iskustvom u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, najvišem rangu domaćeg fudbalskog takmičenja. Detalji koji su doveli do incidenta, kao i identitet igrača koji je izvršio napad, za sada nisu zvanično saopšteni.