ELITNI SRPSKI SUDIJA ZAVRŠIO U BOLNICI: Igrač ga napao i udarao u glavu tokom utakmice
Nemile scene nadomak Brčkog
Fudbalski sudija Premijer lige Bosne i Hercegovine, Bojan Makarić, napadnut je u nedelju uveče tokom turnira u malom fudbalu u mestu Brezovo Polje kod Brčkog, potvrđeno je iz Policije Brčko distrikta i lokalnih medija.
Incident se dogodio oko 23 sata, kada je, prema navodima očevidaca, jedan od igrača tokom utakmice fizički nasrnuo na Makarića i zadao mu više udaraca u predelu glave.
- Policiji je događaj prijavljen 18. avgusta u 23.07 sati. Prema prijavi, igrač je na fudbalskom turniru udario sudiju u glavu, nakon čega je zatražena intervencija Službe hitne medicinske pomoći - saopšteno je iz Policije Brčko distrikta.
Policijski službenici su odmah po prijavi izašli na teren, ali su utvrdili da su Makarića prijatelji već transportovali u Bijeljinu radi pružanja lekarske pomoći.
Nešto posle ponoći, Policijska uprava Bijeljina obavestila je kolege iz Brčkog da se u tamošnjoj Službi hitne medicinske pomoći nalazi osoba povređena na turniru u Brezovom Polju. Prema trenutnim informacijama, lekari čekaju rezultate CT snimanja glave kako bi se precizno izjasnili o stepenu zadobijenih povreda.
Iz policije su najavili da će, nakon utvrđivanja svih činjenica i identifikacije napadača, protiv odgovornih biti preduzete zakonom propisane mere.
Bojan Makarić je dugogodišnji sudija sa bogatim iskustvom u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, najvišem rangu domaćeg fudbalskog takmičenja. Detalji koji su doveli do incidenta, kao i identitet igrača koji je izvršio napad, za sada nisu zvanično saopšteni.
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