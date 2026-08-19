SIPAO ZA 6.000, POBEGAO, PA PLATIO KAZNU 61.000: Pokušaj mladog Čačanina da ne plati gorivo završio se - u sudu

POKUŠAJ dvadesetjednogodišnjeg Čačanina da besplatno natoči gorivo na benzinskoj stanici obio mu se o glavu na sudu, gde je zvanično oglašen krivim za krađu i osuđen na novčanu kaznu koja desetostruko premašuje vrednost ukradenog benzina.

Foto: D. Milovanović

Prema navodima iz pravosnažne presude, incident se odigrao u večernjim satima na benzinskoj stanici u Preljini.

Mladić V. S. je oko 21 čas izašao sa zadnjeg sedišta automobila marke „volksvagen“ koji se zaustavio na pumpi, u rezervoar natočio 33,55 litara benzina BMB 95 u ukupnoj vrednosti od nešto više od 6.000 dinara, a potom se brzo vratio u vozilo koje je bez plaćanja odjurilo sa lica mesta.

Zbog ove nespametne akcije, Osnovni sud u Čačku izrekao je dvadesetjednogodišnjaku novčanu kaznu u iznosu od 50.000 dinara. Odlukom suda, on je takođe obavezan da oštećenoj naftnoj kompaniji nadoknadi punu vrednost natočenog goriva, kao i da plati 5.000 dinara na ime sudskih troškova.

Tako je početni neplaćeni račun od tek oko 6.000 dinara na kraju narastao na finansijsku obavezu veću od 61.000 dinara.

Sud je u presudi jasno naznačio da će, ukoliko okrivljeni izrečenu novčanu kaznu ne plati u ostavljenom zakonskom roku, ona biti zamenjena kaznom zatvora, pri čemu će se svakih započetih 1.000 dinara računati kao jedan dan iza rešetaka.

Prilikom odmeravanja visine kazne, sud je kao olakšavajuće okolnosti uzeo u obzir mladost okrivljenog, činjenicu da do sada nije bio osuđivan, kao i to što je u potpunosti priznao krivično delo i izrazio spremnost da u celosti nadoknadi pričinjenu štetu.