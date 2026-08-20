Politika

UDARNO! Predsednik Vučić gost drugog Dnevnika u 19.30 časova

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20. 08. 2026. u 12:20

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić biće gost Dnevnika 2 Radio-televizije Srbije u 19.30 sati

УДАРНО! Председник Вучић гост другог Дневника у 19.30 часова

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

Posle najave da će biti otvoren most na Ibru između Severne i Južne Kosovske Mitrovice, predsednik države Aleksandar Vučić je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Majku Ruteu u kom, između ostalog, traži da se most ne otvara.

O sadržaju pisma prvom čoveku Alijanse, kao i ekonomskim merama i isplatama građanima, dokle se stiglo sa legalizacijom objekata u okviru kampanje "Svoj na svome" i drugim aktuelnim temama u Dnevniku u 19.30 govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

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