UDARNO! Predsednik Vučić gost drugog Dnevnika u 19.30 časova
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić biće gost Dnevnika 2 Radio-televizije Srbije u 19.30 sati
Posle najave da će biti otvoren most na Ibru između Severne i Južne Kosovske Mitrovice, predsednik države Aleksandar Vučić je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Majku Ruteu u kom, između ostalog, traži da se most ne otvara.
O sadržaju pisma prvom čoveku Alijanse, kao i ekonomskim merama i isplatama građanima, dokle se stiglo sa legalizacijom objekata u okviru kampanje "Svoj na svome" i drugim aktuelnim temama u Dnevniku u 19.30 govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
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