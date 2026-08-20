KATASTROFA! Stigle užasne vesti za Zvezdu pred Plzenj

KOŠMARNO veče za Crvenu zvezdu pred današnji meč sa Viktorijom Plzenj (20:00).

FOTO: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Naime poslednji trening šampiona Srbije uoči utakmicu plej-ofa za Ligu Evrope protiv češkog tima doneo je brigu za Alberta Rijeru.

Brazilski napadač Bruno Duarte nije uspeo da odradi kompletan trening, pošto ga je napustio zbog povrede.

Duarte je osetio oštar bol već u uvodnom delu rada sa grupom, nakon čega je odmah prekinuo trenažni proces i otišao na pregled kod medicinskog tima crveno-belih. To izvesno znači da ga neće biti u startnoj postavi, a najverovatnije ni u rotaciji.

Duarte je bio starter oba puta protiv Hapoel Ber Ševe, a sada će debitant na klupi Zvezde morati da pronađe drugo rešenje od početka.