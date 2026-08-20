Fudbal

KATASTROFA! Stigle užasne vesti za Zvezdu pred Plzenj

Новости онлине

20. 08. 2026. u 06:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KOŠMARNO veče za Crvenu zvezdu pred današnji meč sa Viktorijom Plzenj (20:00).

КАТАСТРОФА! Стигле ужасне вести за Звезду пред Плзењ

FOTO: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Naime poslednji trening šampiona Srbije uoči utakmicu plej-ofa za Ligu Evrope protiv češkog tima doneo je brigu za Alberta Rijeru. 

Brazilski napadač Bruno Duarte nije uspeo da odradi kompletan trening, pošto ga je napustio zbog povrede.

Duarte je osetio oštar bol već u uvodnom delu rada sa grupom, nakon čega je odmah prekinuo trenažni proces i otišao na pregled kod medicinskog tima crveno-belih. To izvesno znači da ga neće biti u startnoj postavi, a najverovatnije ni u rotaciji.

Duarte je bio starter oba puta protiv Hapoel Ber Ševe, a sada će debitant na klupi Zvezde morati da pronađe drugo rešenje od početka.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
Tip fudbal

0 7

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MLADENCI POGINULI NA MEDENOM MESECU U GRČKOJ: Helikopter se srušio i eksplodirao

MLADENCI POGINULI NA MEDENOM MESECU U GRČKOJ: Helikopter se srušio i eksplodirao