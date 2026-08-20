Društvo

VREMENSKA PROGNOZA ZA SEPTEMBAR: Pripremite se za ovu pojavu, upozorava meteorolog Slobodan Sovilj

V.N.

20. 08. 2026. u 12:27

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METEOROLOG Slobodan Sovilj otkriva prognozu za septembar. Očekuje nas natprosečno topao mesec sa pravim letnjim danima, ali i znatno više kiše nego što je to uobičajeno.

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА СЕПТЕМБАР: Припремите се за ову појаву, упозорава метеоролог Слободан Совиљ

Credit: Branislav Petkovic / Alamy / Profimedia

Meteorolog Slobodan Sovilj otkrio je u najnovijoj vremenskoj prognozi kakve nas tačno vremenske prilike očekuju tokom septembra. Prema njegovoj vremenskoj prognozi, pred nama je mesec koji će biti topliji od proseka, ali ćemo morati da se pripremimo i na nešto veću količinu kiše.

Kako je Sovilj istakao, jesen nam donosi blagi porast temperatura u odnosu na višegodišnje standarde.

- U celoj Srbiji se očekuje septembar sa srednjom temperaturom vazduha oko +1°C iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od 17°C do 20°C, a u planinskim predelima od 9°C do 14°C - izjavio je meteorolog za portal Mondo.

 

Dnevne temperature i do 26 stepeni

Kada je reč o preciznijim dnevnim i noćnim vrednostima, Sovilj je izneo detaljnu prognozu za niže, ali i za brdsko-planinske predele:

"Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za septembar u intervalu od 24°C do 26°C u nižim predelima, u planinskim predelima od 14°C do 19°C, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od 11°C do 15°C, na planinama od 7°C do 10°C."

 

Očekuju nas i pravi "tropski dani"

Ljubitelji toplog vremena imaće razloga za radost, jer nas prema najavama meteorologa očekuje i produžetak pravog letnjeg ugođaja.

- Prognozira se od 13 do 17 letnjih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha ≥ 25,0°C u nižim predelima, a na planinama do 3 dana. U nižim predelima u većem delu Srbije prognozira se do pet tropskih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha  ≥ 30,0°C - objašnjava on.

 

Spremite kišobrane

Ipak, toplo vreme neće proći bez jesenjih pljuskova. Sovilj upozorava da će padavina biti više nego što je to uobičajeno za ovaj period godine.

- Tokom septembra se prognozira količina padavina iznad višegodišnjeg proseka, u nižim predelima u intervalu od 65 do 90 mm, a na planinama do 120 mm. Očekuje se broj dana sa padavinama u nižim predelima od 10 do 13 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 18 dana - zaključio je Sovilj u svojoj prognozi.

(Mondo)

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