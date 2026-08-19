POLICIJA UPOZORAVA NA PREVARE: Građani moraju da vode računa o ovome

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova, Uprava kriminalističke policije, Služba za suzbijanje kriminala, upozorava građane da je na teritoriji Srbije sve učestalija pojava krivičnih dela prevara koja se izvršavaju putem telefonskih poziva i apeluje na građane da budu oprezni i da nepoznatim osobama ne predaju novac, već da odmah nakon sumnjivog poziva o svemu obaveste policiju.

Foto: MUP Srbije

Nepoznate osobe, lažno se predstavljajući i dovodeći građane u zabludu, saopštavaju im da je član njihove porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode, nakon čega zahtevaju hitnu isplatu novca za navodne troškove lečenja i operacije.

U pojedinim slučajevima, od građana se ne traži samo novac, već i zlato ili druge vrednosti.

Koristeći strah i zabrinutost građana za zdravlje i život njihovih najbližih, osumnjičeni nastoje da ih navedu da, bez provere dobijenih informacija, predaju ili uplate novac i druge vrednosti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu posebno oprezni prilikom ovakvih telefonskih poziva i da ne postupaju ishitreno, već da pre nego što bilo kome predaju novac ili druge vrednosti, provere navode iz telefonskog poziva sa članovima porodice, zdravstvenom ustanovom ili nadležnom policijskom stanicom.