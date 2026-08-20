KANGA SE JAVIO PRED MEČ ZVEZDA-PLZENJ I ODUŠEVIO DELIJE: "Hajde da završimo posao..."
Obratio se Gabonac putem društvenih mreža
Gelor Kanga, bivši fudbaler Crvene zvezde, oglasio se putem društvenih mreža uoči večerašnjeg duela koji crveno-beli igraju protiv Viktorije Plzenj, uputivši snažnu poruku saigračima i navijačima crveno-belih.
Gabonac, koji je godinama bio jedan od ključnih igrača srpskog šampiona, podsetio je na značaj predstojećeg meča i pozvao pristalice kluba da u što većem broju ispune tribine stadiona „Rajko Mitić“.
- Zvezdo, večeras je odlučujuća utakmica u borbi za kvalifikacije za Ligu Evrope. Želim celoj ekipi snagu, uspeh i sve najbolje u ovom važnom meču. Sva moja podrška klubu koji mi mnogo znači - poručio je Kanga uz fotografije svojih legendarnih pogodaka u evropskim takmičenjima, uključujući i onaj protiv Krasnodara.
Iskusni fudbaler je posebno naglasio ulogu navijača, ističući da su oni taj „jezičak na vagi“ koji može da prelomi ishod kvalifikacija.
- Pozivam sve navijače da dođu u ogromnom broju, podrže igrače od prvog do poslednjeg minuta i stvore atmosferu dostojnu ovako važnog povoda. Vaša podrška može napraviti razliku! Stanimo svi uz Crvenu zvezdu, dajte sve od sebe na terenu. Hajde da završimo posao! Napred Zvezdo - zaključio je miljenik navijača Crvene zvezde.
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