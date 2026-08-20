NA POLJUDU SE SPREMA BUNKER DECENIJE: Zaboravite na spektakl u Splitu, ovo je šahovska partija
Glavni kladioničarski tip za večerašnji meč na Poljudu (21:00) između Hajduka i poljskog Rakova je igra na mali broj golova (0-2 gola), uz visoku vrednost na opciju poluvreme ili kraj X.
Ulog je ogroman jer pobednik ovog dvomeča obezbeđuje plasman u grupnu fazu Lige konferencija, dok poraženi završava evropsku priču.
Hajduk na svom terenu ima sjajan evropski niz (tri pobede, gol-razlika 8:0), ali pritisak javnosti i imperativ istorijskog plasmana mogu da sputaju ekipu.
Rakov je defanzivna mašina koja igra u gustom niskom bloku i primarno se oslanja na prekide, agresivnost i brzu tranziciju. Prošle sezone su u ovom takmičenju primili samo dva gola.
Poljaci su odložili prvenstveni meč za septembar i maksimalno sveži stižu u Split.
Hajduk nema taj luksuz i već u nedelju igra iscrpljujući derbi protiv vodećeg Osijeka.
NAŠ TIP: 0-2 ( 1.75)
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