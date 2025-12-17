Nesreće

TEŠKA NESREĆA KOD GORNJEG MILANOVCA: Ima stradalih

В.Н.

17. 12. 2025. u 09:44

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći na obilaznici kod Gornjeg Milanovca poginula je jedna osoba, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi Čačak.

ТЕШКА НЕСРЕЋА КОД ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА: Има страдалих

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Do nesreće je došlo oko 8.40 časova, kada su se sudarili teretno i putničko vozilo.

Uviđaj je u toku.

Saobraćaj na delu puta gde je došlo do saobraćajne nesreće je privremeno obustavljen.

