TEŠKA NESREĆA KOD GORNJEG MILANOVCA: Ima stradalih
U SAOBRAĆAJNOJ nesreći na obilaznici kod Gornjeg Milanovca poginula je jedna osoba, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi Čačak.
Do nesreće je došlo oko 8.40 časova, kada su se sudarili teretno i putničko vozilo.
Uviđaj je u toku.
Saobraćaj na delu puta gde je došlo do saobraćajne nesreće je privremeno obustavljen.
