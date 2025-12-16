AUTOMOBIL POKOSIO DETE U BEOGRADU: Teška nesreća kod Pravnog fakulteta
DETE je hitno prevezeno u bolnicu
Saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 19.15 časova kod Pravnog fakulteta, kada je automobil udario pešaka. Prema nezvaničnim informacijama povređeno je dete za koje se sumnja da ima oko 11 godina.
Policija je na licu mesta i vrši uviđaj.
(Alo)
Preporučujemo
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)