AUTOMOBIL POKOSIO DETE U BEOGRADU: Teška nesreća kod Pravnog fakulteta

DETE je hitno prevezeno u bolnicu

Foto: Milena Anđela/Profimedia/Ilustracija

Saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 19.15 časova kod Pravnog fakulteta, kada je automobil udario pešaka. Prema nezvaničnim informacijama povređeno je dete za koje se sumnja da ima oko 11 godina.

Policija je na licu mesta i vrši uviđaj.

(Alo)